Nyt samlingssted for cykelentusiaster i Køge

Køge har i mange år været et stærkt cykelsportsområde, og nu åbner en ny cykelforretning, som har en ambition for at blive et nyt mødested for især mountainbikerytterne. Det hedder Sponz MTB Center, og det slår dørene op til åbningsfest lørdag 31. marts klokken 10.

"Drømmen er at skabe et samlingssted for mountainbikeryttere. Her vil være plads til, at man kan slappe af efter en træningstur, og vi vil gerne være et alternativ til en mountainbikeklub," siger Klaus Nielsen, der med inspiration fra søsterforretningen i Hillerød vil gøre Sponz MTB Center til omdrejningspunkt for en lang række events.