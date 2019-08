McDonalds i Køge får nyt restaurantkoncept - som der åbnes op for onsdag den 11. september. Foto: jcj.

Nyt restaurantkoncept hos McDonald's i Køge

LørdagsAvisen - 31. august 2019 kl. 15:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når McDonald's, Københavnsvej 108 i Køge igen byder gæsterne velkommen onsdag den 11. september, bliver det til en anden oplevelse, end de er vant til.

Mens restauranten holder lukket fra den 25. august, gør restaurantchef Emil Jensen nemlig klar til et nyt restaurantkoncept med bl.a. nye digitale platforme, der gør det muligt for gæsterne selv at sammensætte, bestille og betale for deres menuer. Og med mulighed for at få maden bragt til bordet.

McDonald's i Køge holder midlertidigt lukket fra den 25. august. Det skyldes, at restauranten skal omstilles til det nyt restaurantkoncept, Din McDonald's, hvor gæsterne blandt andet får mulighed for selv at sammensætte, bestille og betale for deres menu, og hvor maden laves personligt til den enkelte gæst ved bestilling.

De nye muligheder for bestilling betyder samtidig, at McDonald's ændrer måden, maden tilberedes på.

Restaurantchef Emil Jensen ser frem til at vise gæsterne de nye spændende tiltag.

"For gæsterne bliver det en helt ny oplevelse, når vi slår dørene op igen den 11. september. Jeg glæder mig helt vildt til at tilbyde vores gæster en restaurantoplevelse i absolut topklasse. Restauranten vil ikke blive til at kende, da den både vil være udvidet med flere siddepladser og et spritnyt legeland til de små", siger Emil Jensen.

Indtil nu har det været sådan, at maden på restauranten ofte har været tilberedt på forhånd, men fremover vil al maden som Big Macs, McNuggets og pomfritter blive tilberedt personligt til den enkelte gæst i takt med, at den bliver bestilt.

Det betyder, at køkkenet i restauranten i Køge også har gennemgået en større ombygning, så det er bedst muligt indrettet til, at personalet kan tilberede gæstens bestilling så hurtigt som muligt, efter ordren er tikket ind. Konceptet kaldes Made4You.

"Ud over en bedre og friskere madkvalitet, vil gæsterne også opleve en mere rolig og behagelig oplevelse ved bestilling. For det første kan man i ro og mag surfe i vores menuer ved den digitale bestillingsskærm uden at skulle føle sig presset af personen bagved i køen. Og jeg tror, at særligt familier vil sætte pris på, at man nu også kan få bragt sin mad til bordet, hvis man ønsker det. Så kan familierne bruge tiden på at hygge sig sammen i stedet for at stå i kø og gå frem og tilbage", siger Emil Jensen.

Det nye restaurantkoncept har, som beskrevet, medført et mere digitalt set up end tidligere set hos McDonald's og selvom de nye digitale bestillingsskærme for fremtiden kommer til at gøre lidt af arbejdet, så betyder det ikke, at restauranten i Køge skal ud afskedige medarbejdere. Snarere tværtimod. Erfaringerne viser derimod, at man har skulle ansætte nye medarbejdere i forbindelse med det nye restaurantkoncept.

"Det vil ikke komme på tale at afskedige medarbejdere. Det vil være dumt, for uanset hvor meget ny teknik vi får installeret, så er jeg klar over, at serviceorienterede medarbejdere er altafgørende for en restaurantoplevelse i særklasse", siger Emil Jensen.

Den første restaurant med det nye koncept åbnede i marts 2016, og det forventes, at alle McDonald's 89 restauranter er overgået til det nye koncept i løbet af 2019. pm