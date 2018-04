Køge Festuge er stolte over at kunne offentliggøre, at Mads Langer bliver torsdagens hovednavn den 30. august.

Nyt hovednavn klar til Køge Festuge

"Det er med stor glæde, at vi nu kan afsløre ét af hovednavnene til Køge Festuge 2018. Hele torsdagens program afsluttes af Mads Langer. Mads Langer har været et af festuge bestyrelsens ønsker i lang tid, ligesom vi kan se at flere og flere af væres gæster via de sociale medier har ønsket, at vi skulle få Mads Langer til Køge", siger en glad Per Bimmer Henriksen, der er festugens musikansvarlige, til LørdagsAvisen.