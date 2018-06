Hør mere om MyHomes projektet på informationsmødet onsdag den 13. juni kl. 17.30-19.00 på Comwell Køge Strand. Privatfoto.

Nyt deleøkonomisk feriebolig koncept kommer til Køge

LørdagsAvisen - 07. juni 2018 kl. 09:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er kommet et nyt luksus feriebolig koncept til Danmark, som bringer deleøkonomien et skridt videre og kan revolutionere måden, vi har fritidsboliger på.

Det koncept kommer nu til Køge fortalt af en familie fra Køge samt grundlæggerne af MyHomes, der holder introduktionsmøde i Køge onsdag den 13. juni på Comwell Køge Strand.

Det nye feriekoncept hedder MyHomes, hvor man er medejer af fem boliger i Frankrig, Italien, Spanien - (og nu også Danmark, hvor Hornbæk for første gang er med i porteføljen af luksusferieboliger).

Den nye trend er, at vi takket være den danske velstandsstigning med convenience trang, begynder at eje og dele ferieboliger med hinanden, hvor man ikke skal røre en finger på destinationen. Hækken blive klippet og græsset bliver slået af MyHomes.

Konceptet går ud på, at i MyHomes regi får man for 1 mio. kr. og et fast månedligt beløb på kr. 2.250 fem luksus ferieboliger i forskellige byer/områder, som man ejer med 28 andre familier. Den samlede værdi af de fem boliger er godt 25 mio. kr.

Ideen er kort fortalt, at I stedet for at eje f.eks. ét sommerhus i Nordsjælland, hvor du skal slå græs, klippe hæk og holde huset ved lige, får du nu fem forskellige ferieboliger, hvor alt er klaret for dig. Du skal bare holde ferie, og kan invitere børn, venner eller familie med.

De fem boliger i MyHomes pakken ligger i Italien (Piemonte), Frankrig i Alperne (skilejlighed), Frankrig (Villefrance på den franske Riviera), Barcelona og Hornbæk og altså nu også Køge. De bliver alle indrettet med contemporary stil, som favner den lokale charme og stil.

MyHomes holder som nævnt inspirationsaften i Køge på onsdag den 13. juni fra kl. 17.30-19.00, hvor alle interesserede i Køge og omegn inviteres til at komme og høre mere.

Finn Christensen, en af grundlæggerne af MyHomes, fortæller hvorfor denne måde at have ferieboliger på vinder frem. Man kan også høre om ideen bag og fremtidsudsigterne. Økonomien i det, renoveringen og indretningen og alt det andet praktiske stort og småt, der følger med.

Finn Christensen fortæller også, hvorfor det lige er Barcelona, Villefrance, Megevé, Piemonte og Hornbæk, der er valgt til ferieboligerne.

Mikael og Marlene Pedersen, der er født og opvokset i Køge, kan fortælle, hvorfor de har valgt MyHomes. De er netop flyttet fra et parcelhus til en lejlighed i det nye havneområde i Køge. De voksne drenge er flyttet hjemmefra. De overvejede et sommerhus, men tænkte, at det jo netop var alt det arbejde med hæk, græsplæne og vedligeholdelse, de ville væk fra. De er meget aktive og tager gerne på ski et par gange om året og glæder sig til at rejse i de lande, hvor MyHomes tilbyder boliger.pm