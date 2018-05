?Strandterrasserne? på Køges Søndre Havn - visualisering af COBE.

Nyt byggeri: "Strandterrasserne" skyder op på havnen

LørdagsAvisen - 09. maj 2018 kl. 07:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Køges Søndre Havn bliver der nu opført en helt ny boligkarré med direkte udsigt til Køge Bugt. Det nye byggeri Strandterrasserne er tegnet af arkitektfirmaet COBE bliver på 5.780 m2 og kommer til at bestå af 55 boliger fordelt mellem ejerlejligheder og rækkehuse i to etager samt penthouse-lejligheder med store private terrasser med havudsigt. Det er kapitalforvalteren Aberdeen Standard Investments i samarbejde med entreprenørfirmaet 5E, der står bag nybyggeriet, der forventes at kunne byde de første beboere velkommen i begyndelsen af 2020.

"Køge er et spændende sted for os at investere i. Her er vi både helt tæt på vand, strand, en charmerende bymidte og ikke mindst et virkelig visionært byudviklingsprojekt. Og så er det en by i vækst, som med den nye jernbane snart bliver bundet endnu bedre sammen med København," siger fund manager Michael Schumann fra Aberdeen Standard Investments, der har overtaget et byggefelt fra Casa Nord og nu for første gang bygger i Køge.

Byggeriet Strandterrasserne er tegnet af det danske arkitektfirma COBE, som står bag mange prisbelønnede projekter, bl.a. gangbroen ved den kommende Køge Nord Station og Papirøen og Nørreport Station i København.

Strandterrasserne bliver bygget i materialer og farver, der er inspireret af den nærliggende strands grålige og sandfarvede toner. Det er planen, at boligerne skal udformes som både rækkehuse, almindelige lejligheder og penthouses. Det nye byggeri opføres med 2.000 m2 parkeringskælder med elevatorer direkte til lejlighedernes fordør.

"Vi har ønsket at skabe nogle boliger i Køges Søndre Havn, der tilpasser sig omgivelserne og er attraktive at bo i. Det har vi gjort ved at åbne byggeriet op ud mod Køge Bugt, og ved at trække strandengens farver og beplantning helt op på bygningen," siger Dan Stubbergaard, arkitekt og indehaver af COBE.

Byudviklingsselskabet Køge Kyst glæder sig over projektet:

"Strandterrasserne er et stærkt bidrag til Søndre Havn, og COBE's arkitektur er et rigtig godt bud på den bygningskvalitet vi gerne vil have på Søndre Havn. Strandterrasserne spiller også fint sammen med de naturskønne omgivelser og er med til at virkeliggøre Køge Kysts vision om et meget varieret boligkvarter," siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

Hun suppleres af Casa Nords direktør Torben Røsler, der oprindelig købte grunden af Køge Kyst og nu har videresolgt til Aberdeen Standard Investments:

"Vi er meget glade for vores aftale med Aberdeen, som nu vil føre det projekt ud i livet, som vi har udviklet sammen med COBE med fantastisk beliggende boliger og i tråd med Køge Kysts høje ambitioner for et spændende boligkvarter."

Som karréens navn antyder, har arkitekterne i COBE lagt stor vægt på terrasser, og bygningen er derfor udformet i en trappelignende struktur, hvor etagehøjden trinvis varierer fra stuen til 6. etage. Det gør det muligt at etablere tagterrasser til størstedelen af boligerne, mens boligerne i stueplan har adgang til terrasse på terræn ud til bydelens grønne "almindinger" eller til husets store fælles gård.

Bygningsstrukturen er skabt med tanke for at optimere lysforholdene i hver eneste lejlighed og i det centrale gårdareal. Samtidig bidrager de varierende bygningshøjder til et godt udsyn til strandengen og Køge Bugt.

På to af siderne ligger byggeriet ud til kommende almindinger, som bliver grønne, rekreative forløb, der trækker strandengens natur ind i byen. Selve gårdarealet ligger direkte ud til strandengen, og byggeriet er dermed omkranset af grønne arealer til tre sider.