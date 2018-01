Nyt æresmedlem i Køge Boldklub

Forleden afholdt Køge Boldklub sin 91. ordinære generalforsamling i klubhuset på Køge Stadion. Fungerende formand Brian Hansen kunne i sin beretning fortælle, at klubben igen har et positivt regnskab og medlemsfremgang.

Formand Brian Hansen modtog valg for de kommende to år, og da Brian Hansen i foråret, som næstformand, overtog formandsposten da Thomas Johansen måtte melde af arbejdsmæssige grunde, skulle næstformandsposten besættes. Som ny næstformand valgtes Henrik Nielsen. Desuden blev Jack Friis og Hans Henrik Bertelsen genvalgt, mens Martin Knuppert-Hansen blev nyt medlem af bestyrelsen. Som suppleanter valgtes Morten Pilegaard og Peter Christoffersen.

Klubben fik også hyldet et nyt æresmedlem. Kasserer Bent Nielsen modtog hæderen som et fortjent skulderklap for et mangeårig utrætteligt og uegennyttigt arbejde for klubben - som holdleder og kasserer gennem mange år.