Se billedserie Nye folk i Café Magic i Køge. Henrik Nielsen, der fremover sammen med Annette Jensen vil betjene caféens bar, flankeres af de nye lejere, Casper Jeppesen (tv) og Peter Rasmussen. Foto: jcj.

Send til din ven. X Artiklen: Nye folk på Café Magic i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye folk på Café Magic i Køge

LørdagsAvisen - 30. august 2019 kl. 06:05 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den populære Café Magic, Nørre Boulevard 51 i Køge, har igen åbnet dørene.

Og det er sket med nye lejere - Peter Rasmussen og Casper Jeppesen.

"Vi overtog caféen onsdag den 14. august, og så fik vi ellers travlt og masser af sved på panden, med at få givet stedet nye farver på væggene, installeret nye toiletter, ny bar og skiftet noget af det gamle inventar ud med nyt. Og allerede fredag den 23. august kunne vi åbne dørene og byde folket indenfor", fortæller Peter Rasmussen med et smil.

Som det hører sig til, så bringer nye folk altid noget nyt med sig - og det er også sket med Café Magic.

"Som noget nyt åbner vi nu alle hverdage kl. 08.30, hvor der er mulighed for at nyde en kop frisklavet morgenkaffe eller te, ledsaget af friskbagt franskbrød med pålæg. Vi vil også forsøge os ud i at lave nogle quizaftener, fodboldaftener, billardturneringer og andre konkurrencer. Vi vil gerne slå fast, at vi er et mødested for både unge som gamle", siger Peter Rasmussen.

Café Magic har gennem mere end 25 år været en oase for Køge-borgere og andet godtfolk, der nyder at mødes med andre mennesker og få en god snak over en kold øl eller andet fra caféens store kort over drikkevarer og tilbehør.

"Café Magic har altid mindet mig om Sam's Bar - et sted hvor alle typer mennesker mødes. Vi er ikke et diskotek eller et lukket selskab - vi er en hyggelig café hvor alle er velkomne", fastslår Peter Rasmussen.

Bag baren i Café Magic vil kunderne fremover møde Annette Jensen og Henrik Nielsen, der står for serviceringen af gæsterne.

"Vi har været heldige at kunne åbne her i ugen med Køge Festuge - og vi giver fredag aften kl. 17.00-19.00 vores bidrag til byens store fest med live musik i gårdhaven. Her vil Kasper Vestergaard underholde gæsterne, ligesom der vil være fadølsbar i den hyggelige gårdhave", slutter Peter Rasmussen, der ser frem til at møde både tidligere og nye gæster af den nordligste café i Køge midtby.