Procesfoto fra arbejdet med Marmorstelen i Pietrasanta, korudsmykning i Grøndalskirken, København. Foto: Sophia Kalkau

Send til din ven. X Artiklen: Ny udstilling på KØS: Forvandlinger i gips Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udstilling på KØS: Forvandlinger i gips

LørdagsAvisen - 17. april 2018 kl. 08:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gips spiller hovedrollen på ny udstilling på KØS "Forvandlinger i gips". Med udstillingen bringer KØS det på én gang elskede og ringeagtede materiale frem i lyset og viser gipsens mangfoldighed - som materiale for monumentale værker, kunstneriske processer og eksperimenter. Udstillingen åbner 19. april kl. 17 med lidt godt at spise og drikke, tale ved museets direktør Ulrikke Neergaard og omvisning ved udstillingens kurator, samlings- og forskningschef Lene Bøgh Rønberg. Alle er velkomne.

Gips er med sin fleksible og flydende konsistens hurtigt at bearbejde og nemt at tilgå. Det er populært blandt kunstnere og kan changere fra et snehvidt pulverdrys over en flødeskumsfed konsistens til en hård krystallinsk overflade. Gips er fascinerende, men har levet et lidt skjult liv i kunstnerens værksted som proces - og overgangsmateriale.

På udstillingen "Forvandlinger i gips" tildeles gips den absolutte hovedrolle, når KØS viser gipsens mangfoldighed - som procesmateriale, som genstand for 1960'ernes eksperimenter og som del af aktuelle kunstprojekter i dag.

På udstillingen troner modellen til den netop afslørede og meget omtalte mindeskulptur, I Am Queen Mary, der hylder afrikanske slavegjorte på de Vestindiske Øer. Mindeskulpturen, der viser oprøreren Mary Thomas, er skabt af billedkunstnerne Jeannette Ehlers og La Vaughn Belle og er en hybrid af de to kunstneres kroppe skabt med 3D-scanning. Modellen er herefter 3D-printet direkte i gips og viser bl.a., hvordan gips i dag indgår i samtidskunstens tilblivelsesprocesser.

Oplev også eksempler på andre aktuelle kunstprojekter, der tager sin begyndelse i gips, som fx den 7 meter lange originalmodel i gips til Sophia Kalkaus marmorstele til Grøndalskriken fra 2016. Formet som et forhæng til alterudsmykningen i kirken står marmorstelen oprejst som et bølgende klæde eller passage fra gulv til loft, men liggende på gulvet i udstillingen, antager stelens folder udtryk som en bølgende flod, der strømmer henover gulvet.

Med 1960'er-avantgarden, og i særdeleshed med kunstnere tilknyttet den eksperimenterende kunstskole "Eks-skolen", som fx Poul Gernes og Bjørn Nørgaard, blev gipsen ophøjet som et demokratisk og uprætentiøst materiale, der blev undersøgt i happenings og aktioner. Som en legesyg konditor eksperimenterede Gernes med gipsens muligheder i en serie af lagkager, hvor han varierede kagerne med guirlandelignende dekorationer over flødeskummets fede og voluminøse fald til de sprøde marengs på toppen. Oplev også nogle af Bjørn Nørgaards projekter fra Eks-skoletiden, som involvererede gips og blev skabt direkte foran et publikum.

Modeller til monumenter over hvide, magtfulde mænd som Kong Christian X og Niels Bohr, får på udstillingen selskab og modspil af den kvindelige forsker med Elisabeth Toubros nye monument over seismolog Inge Lehmann og med Elmgreen & Dragseets omdebatterede genfortolkning af Den Lille Havfrue Han. Begge eksempler på nye helte og hovedpersoner, der ophøjes i skulpturer og mindesmærker.

Den akademistuderendes værksted Træd ind i den akademistuderendes værksted og gå på opdagelse i reolrækker af buster og statuetter. Oplev også her afstøbninger, der genskaber antikkens hovedværker. I udstillingsperioden vil publikum have mulighed for selv at smøge ærmerne op og på en række workshops eksperimentere med gips i værkstedet.