Ny uddannelsesinstitution åbner i Køge

"Et af vores fokusområder bliver at være resultatskabende på de unges vegne forstået på den måde, at vi i fællesskab skal give vores elever muligheden for at rykke sig i livet både på det faglige, personlige og sociale plan. For at lykkes med det, vil vi have stort fokus på elevernes trivsel, da det er afgørende for læring og personlig udvikling", siger Anders Bentsen-Bøhm.