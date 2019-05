Se billedserie Formand Søren Evald Jensen glædede sig over stort fremmøde ved KAN-generalforsamlingen, der fandt sted på Restaurant Arken. Foto: Steen Rasmussen

Ny station var i fokus på generalforsamling

LørdagsAvisen - 09. maj 2019

Mere end 30 personer var mødt op tirsdag aften, da Køge Arbejdsgiver netværk afholdt sin generalforsamling.

"Det er virkelig glædeligt, at se så mange," bemærkede formanden Søren Ewald Jensen fra NCC men han kunne dog heller ikke andet, end med et smil på læben, kommentere det med, at det nok også var fordi generalforsamlingen blev holdt på Arken, hvor der efterfølgende blev budt på lækker mad.

"Vore arrangementer er velbesøgte, men til generalforsamlingen bliver der ikke at være så mange," sagde han i sin velkomsttale, der lagde op til en beretning, med gode arrangementer i løbet af året, men hvor han også understregede, at man virkelig havde ofret en del af foreningens penge for at lave nogle attraktive tilbud til medlemmerne, ligesom der var ofret en del på en ny hjemmeside.

Selve generalforsamlingen var rimelig hurtigt overstået med nyvalg af Carsten Jensen, CJK Steel til bestyrelsen i stedet for Peter Wium, der ikke ønskede genvalg.

Den store interesse samlede sig om formanden for Connect Køge, Michael Buhl, XL-Byg - også kendt som byens "pindehandler", der fortalte om arbejdet med opbygningen af Connect Køge, der havde støt på en del "bump" på vejen. Michael Buhl fortalte om de vanskeligheder, der kan være med at skabe og opbygge en ny organisation, hvor både andre foreninger, så som Køge Erhvervsudviklingsråd, Visit Køge m.v., samt Køge Kommune skal med ind over. Derudover var man desværre blevet ramt af direktørens alvorlige sygdom, da hele var ved faldet på plads, og derfor er man nu i gang med at søge en ny direktør, der forventes at kunne starte indenfor de næste par måneder.

Michael Buhl opfordrede samtidig virksomhederne til at deltage i åbningen af Køge Nord Station, som er en "gave" til virksomhederne i Køge. Nu bliver det lynhurtigt at komme til Køge fra både København og Ringsted, og dermed muligt at hente ekstra, kvalificeret arbejdskraft.

Connect Køge har i forbindelse med åbningen af Køge Nord Station indrettet et større område, hvor interesserede virksomheder - for et meget beskedent beløb - kan leje sig ind på stande, og fortælle om dem selv. Connect Køge-formanden håbede, at endnu flere virksomheder ville melde sig til.

Derudover var der debat omkring den foreslåede Ring 5 og ikke mindst underføringen ved Teaterbygningen i Køge centrum, som fortsat lader vente på sig. Forsamlingen opfordrede direkte Connect Køge og andre med mulighed for det, at lægge pres på Køge Kyst, så arbejdet kan blive sat i gang.