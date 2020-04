Ny sportsgren kommer til Køge

”Padel er et fascinerende boldspil, der bedst kan beskrives som en blanding af tennis, squash og badminton. Det er sjovt, og sporten vokser overalt – ikke mindst i Danmark. Vil vil gerne være på forkant i Køge, og vi er sikre på, at alle vil få glæde af de nye baner,” siger Finn Nielsen, der er formand for Firmaidræt Køge.

Sammen med Køge Badminton Klub og Ravnsborghallen er Firmaidræt Køge initiativtagere til det nye baner ved Ravnsborghallen. De tre ejere bruger i alt omkring 900.000 kroner på at opføre anlægget, som bliver tilgængeligt for alle. Man vil kunne leje en bane i et tidsrum ved hjælp af en app, der er ved at blive udarbejdet.

”Som ketcherklub synes vi, at det er vigtigt at følge med udviklingen og de nye tendenser inden for ketcherområdet. Vi vil gerne skabe relevante aktiviteter for vores medlemmer – også om sommeren. Vi synes, at padel har et ungdommeligt appeal, og det vil vi bruge til at skabe et godt miljø og dermed fastholde vores unge,” forklarer Steen Fladberg fra Køge Badminton Klub om baggrunden for klubbens engagement i projektet.