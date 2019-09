Se billedserie Linnea Villén byder igen i år inden for til intime musikoplevelser i tre private hjem i Køge og omegn. Foto: Engedal Fotografi

Ny sæson med eksklusive musikoplevelser

LørdagsAvisen - 02. september 2019 kl. 06:11 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For sjette år i træk bliver der mulighed for at få en stribe helt unikke musikoplevelser i løbet af efteråret, når tre private hjem slår dørene op til intime huskoncerter, som efterhånden må betegnes some n fast efterårstradition i Køge Kommune.

Koncerterne kommer denne gang til at finde sted i Vemmedrup, Boholte og Køge, og mens der de to første gange er klassisk musik på programmet, vil den sidste i rækken byde gæsterne inden for til ny, nordisk folkemusik.

Rammerne i de private hjem sætter en naturlig begrænsning for antallet af pladser, så der er kun plads til 30 ved hver af de intime koncerter, hvor arrangør Linnea Villén i år vil lægge endnu mere vægt på muligheden for at stille spørgsmål til musikerne i løbet af aftenen.

Den første koncert i rækken finder sted i Vemmedrup 12. september, hvor man kan opleve harpenisten Tine Rehling.

"Da Tine Rehling så og hørte harpen første gang, trængte oplevelsen så dybt ind i hendes sjæl, at den aldrig har forladt hende. Musikalsk som hun var - ud over det sædvanlige - stod valget på et tidspunkt mellem en professionel karriere som enten pianist eller harpenist. Men hun valgte harpen og begyndte en rejse, der har ført hende hen, hvor få harpenister har gået før," lyder det om musikeren.

Tine Rehling har gået den lange, slagne vej i uddannelsessystemet når man skal være musiker. Først konservatoriet, så ekstrauddannelse i udlandet og til sidst solistklassen, som er en to-årig overbygning på konservatoriet med en afsluttende stor koncert. Hun fik fantastiske anmeldelser med på vejen og vandt hurtigt drømmejobbet som soloharpenist i Aalborg symfoniorkester. Allerede efter tre år i orkestret stod det klart for Tine Rehling, at hun måtte gå sine egne veje. Udforske harpens muligheder i små grupper og nye musikalske sammenhænge. Det førte hende til samarbejder med jazzpianisten, Thomas Clausen og sine fætre (Mikkel og Klavs Nordsø) og far (Jesper Bøje Christensen). Her bevægede hun sig over i et musisk univers, med flamencoen var den røde tråd.

I dag kan Tine Rehling og hendes publikum konstatere, at hun med udforskningen af harpens muligheder i den rytmiske musik har fået tilført meget væsentlige kvaliteter til sit klassiske repertoire. Hun var modig nok til at tage springet fra det faste job i symfoniorkester til et liv som boheme, fattig til tider, men lykkelig fordi friheden og udtryksmulighederne er så meget rigere.

Ved efterårets anden koncert er Linnea Villén selv på plaketen som en del af duoen Villén og Sjølin og sammen med tenoren Jonathan Koppel. Denne koncert finder sted 17. oktober, og 14. november afsluttes rækken af efterårets torsdagshuskoncerter i selskab med gruppen Hvalfugl.

Køb billet på www.torsdagshuskoncerten.mono.net. Entré: 110 kroner inklusiv et glas vin.