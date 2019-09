Se billedserie Køge Ungdomsskole har et væld af tilbud til de unge i den nye sæson.

Ny sæson: Køge Ungdomsskole er både til sjov og alvor

LørdagsAvisen - 21. september 2019 kl. 06:11 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Ungdomsskole har netop taget hul på en ny sæson, men der er stadig fine muligheder for at nå med på et eller flere af de mange hold, som ungdomsskolen udbyder til målgruppen: Unge mellem 13 og 18 år i Køge Kommune.

Og der er både noget til dem, der vil styrke tyskkundskaberne eller lære at passe børn, og til dem, der bare vil have det sjovt og være aktive sammen med andre unge på skateboardramperne eller på en rejse ud i verden.

Kigger man listen over tilbud igennem, så falder øjnene på alt fra skateboard til keramik og linoliumstryk - og fra escape room til en vandretur på Marathonsstien Køge-Borup-Køge med overnatning i shelter og rejser til udlandet. Fællesnævneren er ifølge Sidse Marie Olsen fra Ungdomsskolen, at det skal være aktiviteter, som man ikke umiddelbart kan gå til andre steder og som er med til at give unge .

Det er svært at lave en top 3-liste over de mest populære tilbud i Køge Ungdomsskole, for der er meget bred søgning på hold, oplevelser og udflugter, men på listen over aktiviteter fremgår det dog, at der er flere, der søger ind på madlavningskurser og sprogskolen i England, end på de fleste andre aktiviteter. Men der er altså også interesse for tyskundervisning og undervisning i avanceret matematik, og i det hele taget fremgår det tydeligt af oversigten over aktiviteter, at der er gode muligheder for at tilegne sig eller finpudse nogle brugbare evner på Køge Ungdomsskole.

For eksempel kan man tage knallertkørekort - det er 72 unge i gang med i år. Man kan tage sig et dykkerbevis, skrive og producere sange i Musikskaberiet eller lave filmteknik. Man kan lære at programmere, være med til at sætte en ny, stor teaterkoncert op eller deltage i skibsbyggeriet hos Køge maritime modelbyggerlaug. Omkring 4500 unge i Køge Kommune er i målgruppen, og Køge Ungdomsskole har fat i omkring 50 procent af dem i løbet af en gennemsnitlig sæson.

Det meste er gratis at deltage i, mens der er egenbetaling på nogle tilbud - især rejser. Få et samlet overblik over mulighederne på køgeungdomsskole.dk.

Ungdoms-skolehold pr. september 2019: Sprogskole i London, Foodskills, Gokart, Ski/Østrig, New York, Talentfabrikken, Skate for øvede, Musikskaberiet, Cafediplom, Lektiecafe, Avanceret matematik, Skate for begyndere, Babysitterdiplom, Pigeskate, Programmering, Syning, Mountainbike, Yoga, Dykning, Foto, Parkour, Digital tegning, Syning, Rulleskøjter, 10-fingersystem, Filmteknik, LAN, Rollespil, Syning samt Tysk sprog og kultur.

Kommende hold, ture og begivenheder: Keramik, Escape i samarbejde med Riddlehouse, Programmering for piger, Berlin/30 året for murens fald, Beijing, Det grønne køkken, Moderne Dans, Weekendvandring ad Marathonstien Køge-Borup-Køge med shelther-overnatning, Endagstur til Copenhell, Starwars the Teatre concert, Kend din hovedstad samt Skak for øvede