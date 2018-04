Ny præst på vej til Køge Kirke

Efter pastoralseminariet er man så klar til at søge embede. Men man kan ikke sende uopfordret ansøgninger rundt til alle landets kirker. Man skal vente på at der bliver et embede ledigt. Når en stilling er slået op, skal man som ansøger først forbi biskoppen over det pågældende stift, så han kan få en fornemmelse af hvem man er, da han senere kan anbefale en til et menighedsråd. Efterfølgende skal man som ansøger tage kontakt til menighedsrådsformanden i det sogn hvor man vil ansøge. Her er det også for at få en kort snak og se den eventuelle præstebolig, se om det er et sted familien kan forestille sig at leve. I Louises tilfælde er der dog ikke bolig med til stillingen. Efter alle besøgene kan man så endelig sende sin ansøgning.