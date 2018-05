Louise Dixen Hansen indsættes som præst i Køge Kirke 3. juni. Foto: Martin Rasmussen

Ny præst i Køge: - Vi er med når livet rigtig kan mærkes

LørdagsAvisen - 25. maj 2018 kl. 10:58 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

præst To præster passer i dag de kirkelige handlinger i Køge Kirke, men snart får de selskab af en tredje, når Louise Dixen Hansen 3. juni klokken 14 indsættes som præst i Køge Kirke. Det sker ved en gudstjeneste, hvor både provsten og præster fra provstiet også deltager, og hvor alle andre i øvrigt også er velkomne.

Louise Dixen Hansen voksede op på Amager og har boet i København hele livet, men nu er hun gået på boligjagt i Køge, hvor hun ser frem til sin nye tilværelse.

"Jeg ville gerne ud af København, og helst til en lidt større by, så Køge var i kikkerten, da der blev en stilling ledig her i Køge Kirke," siger hun med et smil.

Som ny præst værdsætter hun i høj grad at blive en del af fællesskabet i en større kirke. Køge Kirke har i forvejen tilknyttet præsterne Signe Asbirk og Charlotte Dybdahl Winther.

"Det er vigtigt for mig, at her et fællesskab - både med de andre præster og alle de andre, der er med til at få kirken til at fungere i hverdagen. Jeg glæder mig ekstremt meget til at blive en del af det hold," siger Louise Dixen Hansen.

Hun indledte ikke teologistudiet i sin tid med en ambition om at blive præst, men tanken opstod undervejs - blandt andet hjulpet på vej af forskellige studiejob med muligheden for at arbejde med mennesker som fællesnævner, og som præst interesserer det hende ikke mindst, at hun får mulighed for at møde og hjælpe mennesker i nogle af livets yderpunkter.

"Kirken danner ramme om store skelsættende begivenheder i folks liv. Vi er som præster meget priviligerede ved at være med, når livet rigtig kan mærkes ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse," siger Louise Dixen Hansen, der føler sig godt rustet til den vigtige rolle, som præsten spiller i de sammenhænge.

"Ved begravelser har vi den funktion, at det er os, der skal være med til at føre folk igennem en svær tid. Jeg tror, at det er vigtigt at være nærværende og lytte og at give trøst og omsorg. Nogle gange tror jeg, det er vigtigt at kunne møde et lyttende øre, der ikke er spundet ind i sagen," siger hun.

Tilgængelighed er et nøgleord for Louise Dixen Hansen, når hun taler om kirkens rolle i samfundet i dag.

"Kirken er ikke over samfundet. Den er i samfundet og skal være en del af samfundet. Dørtærsklen er lav, ikke mindst i Køge Kirke, og det skal den blive ved med at være. Kirken skal kunne rumme alle. Det er efterhånden det eneste rum, der er tilbage i samfundet, som kan rumme alle menneskelige følelser - stor sorg og glæde og give rum til ro og eftertænksomhed," siger hun.

"Kirken er et uforpligtende fællesskab, som også er der, når livet bliver lidt svært. Det er et sted for ro og fordybelse væk fra hverdagens høje tempo. Det er ok, hvis nogle synes, det er lidt kedeligt - man må også godt kede sig en gang imellem. Her finder man en stund, hvor man ikke kigger på sin mobil hele tiden, og hvor man ikke tænker på, at man skal nå at handle, lave aftensmad og vaske fodboldtøj og alt muligt andet. Der er det også rigtig vigtigt med frivillige i kirken, så man bare kan gå ind, når døren er åben, hvis man har brug for ro eller et pusterum," siger Louise Dixen Hansen og fremhæver Køge Kirkes meget udadvendte stil med en række særlige arrangementer i årets løb.

"Køge Kirke har rigtigt mange forskellige aktiviteter - lige fra børnegudstjenester til natkirke. Jeg glæder mig meget til at bidrage til et rigt kirkeliv. Jeg kunne f.eks. godt tænke mig at holde særlige gudstjenester for demente," siger hun.