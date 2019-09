Ny lytteklub på Køge Bibliotek

Lyt med på Køge Bibliotek. Foto: A.S.G Hooijdonk

LørdagsAvisen - 10. september 2019

Hvornår har du sidst hørt et musikalbum? Altså lyttet koncentreret til et helt album og fordybet dig i albumcoveret, sangteksterne og musikkens detaljer? Det vil de fleste nok have svært ved at svare på, for siden streamingtjenester og playlister vandt frem for omkring 10 år siden, har vores måde at høre musik på ændret sig markant. Vi hører stadig meget musik, men de fleste af os laver mange andre ting imens.

"I bibliotekets nye lytteklub ALBUMMET slukker vi for streamingtjenesterne for en stund og fordyber os sammen i et musikværk, der fortjener en god gang fordybelse og diskussion. Lokale musikelskere skiftes til at udvælge og præsentere albums, og Hi-Fi Klubben Køge leverer udstyret, der sikrer en optimal lydoplevelse. Der vil ikke blive fokuseret på en bestemt musikgenre, men derimod på mesterværker i forskellige genrer og på den gode lyd," lyder beskrivelsen af et nyt initiativ på Køge Bibliotek.

Lytteklubben mødes fire gange i løbet af efteråret. Første gang er mandag 16. september kl. 19 på Køge Bibliotek. Her lægger Jan Mellin fra Candy Records Pink Floyds album "More" på anlægget. Det kræver ingen forudsætninger at deltage, og alle er velkomne. Deltagelse koster 25 kr. pr. gang, der dækker en let forplejning, og tilmelding foregår fra gang til gang via www.koegebib.dk.