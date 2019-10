KØS Museum for kunst i det offentlige rum står sammen med Køge Kommune for at planlægge en ny, stor kunstfestival, der løber af stablen for første gang i 2021. Foto: Camilla Sørensen

Ny kunstfestival skal efterlade varige spor i kommunen

LørdagsAvisen - 10. oktober 2019 kl. 06:53 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Festival En af Køge Kommunes helt store kulturelle satsninger er i øjeblikket i støbeskeen. I sommeren 2021 kan Køge Kommune og Museum for kunst i det offentlige rum (KØS) nemlig byde velkommen til en ny kunstfestival, der skal samle kommunens borgere om kunst, events og kunstneriske aktiviteter og samtidig bringe mere kunst ind i Køge Kommunes offentlige rum.

"Kunstfestivalen handler om at finde noget, vi kan samle os om i kommunen. Det handler også om at skaffe nyt kunst til kommunen. Der må gerne stå permanent kunst i kommunen, når festivalen er slut", siger formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork (DF), der mener, at Køge Kommune mangler kunst.

"Vi mangler vartegn, som kommunen kan blive husket for", siger han.

Festivalen bliver til i et samarbejde mellem Køge Kommune og KØS. Den skal løbe over maj, juni og juli og afholdes hvert tredje år. Kommunen har bevilliget 500.000 kroner til festivalen. Det skal give KØS incitament til at rejse flere penge til kunstfestivalen hos forskellige fonde og sponsorer.

"Vi kunne godt have valgt at bruge de 500.000 kroner på at købe kunst til kommunen, men vi får mere ud af de kommunale penge ved at indgå i et samarbejde med KØS, fordi festivalen kaster oplevelser af sig, samtidig med at der kommer nyt kunst til kommunen", forklarer Anders Ladegaard Bork.

Det er meningen, at festivalen hvert år har et centrum, hvor størstedelen af events finder sted. Forhåbningen er dog, at festivalen bliver bredt så meget ud i kommunen som muligt. I 2021 bliver Køge Nord centrum for begivenhederne, som Anders Ladegaard Bork i den forbindelse håber får et løft.

"Når kunstfestivalen starter i Køge Nord giver det os en unik mulighed for at kickstarte områdets nye identitet, som hænger sammen med den nye ånd, vi håber bydelen kommer til at få. Vi ved fra arbejdet på Søndre Havn, at kunst og kulturliv skaber værdi i udviklingsfasen", siger Anders Ladegaard Bork i en pressemeddelelse.

Mandag aften blev der under mødet i Kultur- og Idrætsudvalget nedsat en politisk styregruppe bestående af blandt andre borgmester Marie Stærke (S), Anders Ladegaard Bork og direktør for KØS, Ulrikke Neergaard, der har ansvar for at drive projektet fremad. De skal også sammensætte forskellige arbejdsgrupper, hvor foreningsliv, skoler og forskellige aktører fra byerne skal involveres i den nye festival.

"Festivalen skal byde på forskellige events, som vi håber, at byens forskellige aktører kan være sammen om at skabe", siger udvalgsformanden.

20 kunstværker og projekter forventes at pryde kommunen under festivalen, hvor internationalt anerkendte kunstnere sammen med borgere skal skabe skulpturer, installationer og video- og lydværker. Kunstfestivalen skal sætte Køge Kommune på verdenskortet, lyder visionen i dagsordenen på seneste møde i Kultur- og Idrætsudvalget.