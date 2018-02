Ny kok, nye skikke i Frokosthytten

Efter ni succesrige år, har restauratør Niels Knudsen valgt pr. 1. marts og to år frem at forpagte Frokosthytten på Tangmosevej 104 i Køge ud til Maili Carlsson.

"Da muligheden for at forpagte Frokosthytten kunne jeg ganske enkelt ikke sige nej. Det er et sted med et rigtigt godt ry og et sted med rigtigt mange stamkunder. Jeg vil køre stedet videre i samme gode stil og ånd, men kan også love, at jeg kommer med mange nye tiltag", smiler Maili Carlsson, der starter op med kok Linda Hansen og Anette Jensen som medarbejdere.