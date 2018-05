Ny køkkenbutik åbner i Køge

Frontfiguren og indehaver for den nye Hanstholm Køkken-butik er 47-årige Flemming Rasmussen, der har været 20 år i køkkenbranchen. De nye ejere af Hanstholm Køkken fabrikken, ser frem til at byde Flemming Rasmussen velkommen ombord. De fremhæver især Flemming Rasmussens stærke evner inden for privatsalg og indretningsløsninger.

"Vi blev kontaktet af Flemming for kort tid siden, som ønskede at blive selvstændig, og åbne en Hanstholm konceptbutik i Køge. Efter det første møde blev jeg overbevist om, at Flemming er den helt rette til opgaven. Han er detaljeorienteret, lyttende og god til at få afsluttet sine sager. Samtidig har han et godt overblik, og er et meget behageligt væsen. Vi ser frem til at byde Hanstholm Køkken Køge velkommen, og ser frem til et mangeårigt samarbejde," siger Søren Overgaard.