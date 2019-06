Ny kampagne til forældre: Vi cykler sammen

Ny kampagne opfordrer forældre til at cykeltræne med deres børn i sommerferien.

LørdagsAvisen - 26. juni 2019 kl. 18:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første skoleår betyder ofte mere tid på cykelstien for de unge trafikanter, men inden barnet er klar til at trille ud i myldretidstrafikken, er det vigtigt, at forældrene har trænet sammen med barnet.

Køge Kommunes trafiksikkerhedskampagne "Vi cykler sammen" sætter lige nu fokus på cykeltræning i familier med børn fra 0.-4. klasse. Målet er, at flere familier bruger tid sammen på de tohjulede i sommerferien. Rådet for Sikker Trafik fortæller, at langt størstedelen af de uheld, de mindste cyklister er med i, er eneuheld. Det kræver gode cykelevner at køre sikkert blandt biler, fodgængere, scootere m.m. Derfor er det vigtigt, at forældre træner sammen med deres børn.

"Det er ikke nok at kunne træde i pedalerne for at komme sikkert mellem hjem og skole. En sikker cyklist kan orientere sig, give tegn og træffe gode beslutninger på kort tid. Det kræver træning, derfor vil vi gerne slå et slag for cykeltræning i sommerferien, hvor børn og forældre ofte har lidt mere tid sammen, og vejret ofte er cykelvejr. Jeg håber, kampagnen "Vi cykler sammen" kan være med til at skabe øget tryghed i trafikken for de helt unge cyklister," siger Erik Swiatek (S), formand for byrådets teknik- og ejendomsudvalg.

På Køge Kommunes hjemmeside kan forældre få konkrete tips til cykeltræningen. Rådet for Sikker Trafik har samlet en liste af gode råd til forældre, der skal lære deres børn at cykle i trafikken:

o Træn, træn, træn: Find et stille område og gør træningen så hyggelig og sjov som muligt

o Cykle uden at slingre: Dit barn skal kunne styre, bremse og svinge uden at miste balancen

o Se til siden og bagud: Barnet skal lære at bedømme farerne i trafikken og tage hurtige beslutninger

o Giv tegn: Træn dit barn I at holde den lige kurs og stille og roligt slippe styret for at give tegn

o Lad barnet føre an: Træn med spørgsmål. Hvad skal vi huske i næste kryds?

o Ud i trafikken på cykel: Nu er det tid at cykle ture i trafikken. Mange ture. Tal om det I ser.