Se billedserie Ken Kristensen fik et fremragende valg med små 900 stemmer og er et af de ni nye byrådsmedlemmer i Køge byråd. Her ser han blandt andet frem til at gøre en forskel for det lokale idrætsliv. Foto: Martin Rasmussen

Ny i byrådet: Der er mange gode værdier i idrætten

LørdagsAvisen - 25. januar 2018 kl. 09:59 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idræt lærer mennesker at indgå i sociale fællesskaber, at skabe sociale relationer og at præstere - både som individer og på et hold. Det er også sundt for krop og sjæl, og så er idrætten et stærkt mødested på tværs af kulturelle baggrunde, så det er også et vigtigt redskab til vellykket integration.

Listen er lang, når man beder Ken Kristensen, der er et af de nye byrådsmedlemmer i Køge, om at opgøre de gode sider ved et stærkt og aktivt lokalt idrætsliv. Og han ved, hvad han taler om, for idrætten har altid fyldt meget i Ken Kristensens liv. Han har spillet både fodbold og håndbold i mange år, og er i den grad formet af det lokale idræts- og foreningsliv.

"Jeg har spillet håndbold i alle små haller rundt omkring i kommunen gennem tiden," smiler den nybagte politiker, der heller ikke er i tvivl om, hvad idrætten har betydet for ham personligt.

"Det har givet mig et meget bredt netværk, og jeg har altid oplevet det som en luksus at have så mange gode kammerater tæt på," siger Ken Kristensen, der er født og opvokset i lokalområdet, hvor han har boet i både Slimminge, Bjæverskov og Køge by, inden han rykkede tilbage til Bjæverskov, da han var i starten af 30'erne, og det var tid til at stifte familie.

"Et medlemskab i foreningslivet er godt på mange niveauer. Der er mange gode værdier at hente der, og det skal kommunen være med til at understøtte," siger han om et af de naturlige interesseområder, han ser frem til at beskæftige sig med i de kommende fire år i byrådet, hvor han blandt andet har fået en plads i kultur- og idrætsudvalget.

Her drømmer han blandt andet om at kunne være med til at sende Køge Kommune på kurs mod at blive en Team Danmark-kommune. En tredjedel af landets kommuner har i dag den status, hvilket blandt andet kræver en klar idrætsstrategi og at man tilgodeser bredde og talentudvikling - altså skaber gode vilkår for idræt på alle niveauer i lokalområdet.

"Jeg glæder mig blandt andet også til at få iværksat projektet med Køge Idrætspark. Idrætten får så meget glæde af det; eksempelvis Køge Håndbold der træner og spiller i mange forskellige haller. Det går ud over det klubliv og det sammenhold, man kunne bygge op, hvis alle var samme sted. Men det bliver muligt, når hal 3 bliver bygget. De nye faciliteter betyder, at idrætten kan udvikle sig mere, at Køge komune bliver mere interessant for tilflyttere," siger han.

Ken Kristensen var tæt på at stille op til kommunalvalget allerede i 2013, men det blev i stedet i denne omgang - blandt andet fordi hans børn på 15 og 11 år nu er gamle nok til, at han kan hellige sig til opgaven. Han meldte sig ind i Venstre i Køge for godt halvandet år siden og viste sig som et stærkt kort for partiet ved et ellers noget skuffende kommunalvalg, hvor partiet i Køge Kommune mistede hver tredje stemme i forhold til valget i 2013.

Ken Kristensen fik som nr. 3 på listen 898 stemmer, hvilket kun overgås af fire spidskandidater, selv om han var et nyt og ubeskrevet blad i Køges politiske verden, og det er et skulderklap, han har taget til sig.

"Med det mandat i ryggen glæder jeg mig til at arbejde for borgerne nu. Ulempen er, at vi nu sidder i opposition, så det bliver lidt sværere i praksis, men jeg ser meget frem til samarbejdet," siger han.

Han har udover kultur- og idrætsudvalget også fået plads i økonomiudvalget og i plan- og klimaudvalget, så der bliver masser at se til, og dertil kommer den ikke uvæsentlige opgave med at støbe platformen for et bedre valg i 2021 for Venstre, end det man oplevede i november. Blandt andet bliver det vigtigt at skabe gode relationer til de andre partier i byrådet, mener Ken Kristensen, som i dag kan se de øvrige partier stå bag Marie Stærkes borgmesterpost i samlet flok.

"Et valg handler for 50 procents vedkommende om de relationer, du har opbygget forud for valget. Der er jeg ikke sikker på, at Venstre har været stærke nok de seneste år. Generelt går jeg ikke inde for blokpolitik og ser frem til et bredt samarbejde. Men vi skal ikke mindst kunne samarbejde tæt med dem, der ligger tæt på Venstre rent ideologisk. Det handler om troværdighed og gensidig respekt for hinanden, og valget og ikke mindst valgaftenen indikerer, at der er plads til forbedringer," siger han om situationen.

Ken Kristensen blev student på Solrød Gymnasium i 1991, og efter at have aftjent sin værnepligt, søgte han ind til politiet som 22-årig. Han kom direkte i ilden fra start på Station 1 på Halmtorvet, og siden fulgte blandt andet en tid i Uropatruljen og et år hos kriminalpolitiet. Han har også været forbi røveri- og narkoafdelingen, og han har været udlånt til Udenrigsministeriet for at arbejde med danskere i nød i udlandet, lige som det er blevet til 15 år i politiets specialstyrke.

I dag arbejder han med beskyttelse i Rigspolitiet, så det er ingen overdrivelse at sige, at han gennem sit arbejde har haft nær kontakt med alle samfundslag i Danmark - fra misbrugeren på Vesterbro og de simple kriminelle til rockere og andre særlige miljøer, lige som han har arbejdet med politikere og diplomater.

"Arbejdet i politiet har givet et unikt billede af samfundet på mange niveauer," forklarer Ken Kristensen, som ikke overraskende også i kommunal sammenhæng er optaget af en effektiv indsats mod kriminalitet.

"Vi skal blandt andet blive bedre til at udnytte den bandepakke, som er vedtaget på Christiansborg, og som blandt andet giver mulighed for at lukke tilholdssteder. Vi skal også stadig bruge den pædagogiske tilgang, men det kan ikke stå alene," fastslår han.

Også ældreområdet er et sted, hvor han ser frem til at gøre en forskel.

"Vi kan ikke være bekendt, at de, der har opbygget samfundets fundament, ikke kan tilbydes ordentlig pleje. Der skal vi gøre det bedre. Der mangler også flere seniorboliger i kommunen. Mange ældre har et ønske om at flytte i ældre- eller seniorbolig i deres nærområde, hvor de kan nyde solens stråler på terrassen sammen med ligesindede, så dem skal vi have nogle flere af. Jeg vil i hvert fald arbejde for, at vi får bygget nogle flere ældre- og seniorboliger i denne periode," siger han.