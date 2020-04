Ny fysioterapeut slår dørene op

Fysioterapeut Stine Skov Nielsen har nu med lettere corona-forsinkelse slået dørene op til sin nye klinik i Ejby.

LørdagsAvisen - 23. april 2020 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fysioterapeut Stine Skov Nielsen havde egentlig forberedt at åbne sin nye klinik i Ejby i marts. Dengang kom coronakrisen kom i vejen, men i denne uge kunne hun endelig slå dørene op som følge af de lempede regler i forbindelse med den gradvise genåbning af landet.

"Det ramte, lige da jeg havde forberedt det hele og skulle åbne i midten af marts, så det var lidt af et slag i hovedet," smiler hun med udsigten til, at hun nu i stedet er begyndt at kunne tage imod kunder i sin nye klinik i denne uge.

"Jeg overholder selvfølgelig alle retningslinjer i forhold til afspritning og brug af maske og handsker, lige som folk ikke kan komme, hvis de har symptomer på coronavirus," siger Stine Skov Nielsen.

Drømmen om at åbne sin egen virksomhed er vokset hos hende gennem nogle år, og nu har hun altså taget springet og indrettet klinik i en ny tilbygning til sit hjem i Ejby. "Jeg har haft enkelte behandlinger på hjemmefronten, og det er blevet til flere og flere gennem de seneste år, så jeg ved, at grundlaget for klinikken er der, og nu glæder jeg mig bare til at byde folk inden for i nye lokaler," siger fysioterapeuten, der med tanke på Ejby som en udpræget pendlerby vil tilbyde behandlinger udenfor normal åbningstid, så kunderne kan nå forbi inden eller efter arbejde.

Flere specialer

Stine Skov Nielsen har arbejdet i Faxe Sundhedscenter gennem 10 år, og hun har specialiseret sig inden for ryg, ankel, skulder og hofte.

"Desuden har jeg gennem længere tid interesseret mig for langvarige smertetilstande, og i 2015 fik jeg mulighed for at tage en længerevarig smerteuddannelse med henblik på en specialisering inden for dette område," fortæller fysioterapeuten, der også har en uddannelse som mindfulnessinstruktør, som hun drager nytte af i sine behandlinger.

Udover sine behandlinger har hun også planlagt holdtræning med hold på op til fem deltagere i sin nye klinik. Holdtræningen kan ikke begynde endnu på grund af coronakrisen, men med tiden vil der blandt andet blive etableret hold med rygtræning, skuldertræning og "Hold dig aktiv"-hold for ældre.

Læs mere på www.ejby-fys.dk.