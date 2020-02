Se billedserie Kenneth og Sabrina Jakielski har åbnet Café Brætspil i Vestergade. Foto: Martin Rasmussen

Ny café for brætspil-entusiaster åbnet i Køge

LørdagsAvisen - 12. februar 2020 kl. 16:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et gennemført hyggeligt sted, der åbnede i en af gårdene ved Vestergade forleden, da Café Brætspil slog dørene op med afslappet, hjemlig indretning, masser af spil på hylderne og kaffe på kanden.

Som navnet mere end antyder, så er der overordentligt gode muligheder for at finde underholdning og udfordringer i form af et utal af brætspil i caféen. Der er mindst 50 forskellige spil på hylderne, og der kommer hele tiden nye til. Og det er alt fra de velkendte Ludo og Backgammon til mere komplekse og tidskrævende spil som Settlers og Ticket to Ride.

"Og vi hjælper meget gerne med at inspirere til valg af spil, hvis gæsterne gerne vil prøve noget nyt," siger indehaver Kenneth Jakielski, der selv er brætspil-entusiast gennem mange år, og som lover, at der er et spil til alle i den nye café.

Den ligger i Kastaniegaarden på adressen Vestergade 19D i lokaler, der tidligere har rummet et træningscenter, og hvor der er gode parkeringsmuligheder tæt på caféen.

Kenneth Jakielski er tidligere restaurantchef, og nu kombinerer han altså sin joberfaring med sin passion for brætspil i den nye café.

"Det er en drøm for mig at åbne et sted, hvor man bare kan komme og hygge sig, slappe af og spille brætspil. Og folk har taget godt imod det - der er mange, der siger, at det er et fedt koncept, som Køge har manglet," fortæller han.

Kenneth Jakielski lægger meget vægt på, at der er plads til alle i caféen. Der er spil til både børn og voksne, og der er indrettet et særligt familierum, hvor der er plads og underholdning til både store og små børn.

Åbningstiderne i Café Brætspil er søndag-torsdag klokken 12-21 og fredag-lørdag klokken 12-23.59.

Læs mere om caféen på www.cafebrætspil.dk.