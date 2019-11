Ny bog: Passionerede samtaler med ildsjæle

"Hjertets Slag er en hjertesag for mig", starter Helle Rechter. "Så simpelt kan det siges. Idéen til bogen opstod, efter at jeg igennem en periode havde læst om passion i de dameblade, som jeg har liggende i receptionen i min egen smertebehandlingsklinik i Hugos Gård. For jeg syntes aldrig, at jeg kunne åbne et blad uden at der i bladet stod overskrifter om passion - men der var bare ingen af artiklerne, som jeg kunne spejle min egen passion i. For mig er passion en stærk livskraft, men den er ikke altid ubetinget let at leve med, og indimellem oplever jeg, at passionen er ganske vanskelig at balancere i forhold til resten af mit liv."