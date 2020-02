Send til din ven. X Artiklen: Ny app: Tip Køge erstatter Giv et praj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny app: Tip Køge erstatter Giv et praj

LørdagsAvisen - 22. februar 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune har siden 2014 anvendt appen Giv et praj, hvor borgerne nemt og hurtigt kan give kommunen besked om fejl og mangler i det offentlige rum. Det kan for eksempel være et væltet skilt, ødelagte bænke eller huller i vejen.

Fra 1. marts skal Køge Kommunes borgere dog melde ind i en ny app, der hedder Tip Køge. Den nye app er et trin i overgangen til et bedre opgavestyringssystem i ETK. Med Tip Køge bliver opgavefordelingen i ETK mere simpel, og det bliver muligt at kommunikere bedre med de borgere, der melder tip ind.

Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek (S), ser en stor fordel i at Tip Køge gør opgaveløsningen mere smidig, og at borgerne får bedre tilbagemeldinger i den nye app:

"Det er vigtigt, at borgerne føler sig trygge i det, og at opgavesystemerne taler godt sammen, så kommunen kan løse borgernes tip bedst muligt."

Bedre borgerservice

Tip Køge adskiller sig blandt andet fra den tidligere app Giv et praj ved at give en bedre borgerservice. Når borgeren melder et tip ind i Tip Køge appen, skal der sendes et billede med af det tip, der skal løses. Når kommunen får besked om tippet bliver det derfor lettere at fordele opgaven til den rette medarbejder.

Borgeren, der har indsendt tippet kan løbende følge med i status på tippet og får besked, når opgaven er løst.

"Tip Køge er en fordel for både borgeren, der melder tippet ind og for kommunen, der står for opgaveløsningen. For borgeren bliver det lettere at følge med i status på det indmeldte tip, og der bliver generelt en bedre tilbagemelding på tippet. For mig er det helt essentielt, at den nye app giver en bedre kommunikation mellem borgerne og kommunen," fortæller Erik Swiatek.

Appen kan hentes i App Store og Google Play fra 1. marts.