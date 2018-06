Peter Schjørring-Thyssen slår dørene op til Køge Apoteks nye filial ved Køge Station torsdag 14. juni. Foto: Martin Rasmussen

Ny apoteksfilial skal bidrage til Køges positive udvikling

LørdagsAvisen - 10. juni 2018 kl. 07:40 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestil din medicin i toget, og hent det lige ved Køge Station på vej hjem. Det bliver et af tilbuddene til pendlerne, når den nye filial af Køge Apotek åbner ved Køge Station torsdag 14. juni.

Køge Apotek er tilsluttet hjemmesiden dinapoteker.dk, som altså giver mulighed for at mindske ventetiden på apoteket, og det er bare et af de tiltag, der skal gøre den nye apoteksfilial så hurtig og effektiv som muligt.

"Målgruppen er naturligvis blandt andet pendlerne. Vi håber at folk blandt andet vil handle her, fordi det er bekvemt i forbindelse med deres rejse," forklarer indehaver Peter Schjørring-Thyssen, der tilføjer, at man til den nye filial også har investeret i en robot til 100 procent automatisk håndtering af varerne - det giver mere tid til kunderne, forklarer han.

Køge Apotek er grundlagt i 1646, og det har ligget i de nuværende lokaler i Brogade 1 siden 1665. Peter Schjørring-Thyssen kan således se frem til at drive både Køges ældste og yngste virksomhed, når den nye apoteksfilial åbner ved stationen 14. juni, for det gamle apotek fortsætter som hidtil.

"Vi har valgt at lægge Køge Stations Apotek her for at gøre den synlig for pendlerne og for at sikre nem tilgang for handicappede," forklarer han og henviser til, at der er henholdsvis to og tre handicap-parkeringspladser på hver side af bygningen.

Han har også valgt at flytte apoteksvagten ned til den nye filial efter mere end 25 år i Brogade. Det betyder, at den nye filial af Køge Apotek får åbningstiderne: Mandag-fredag klokken 8-19, lørdag klokken 8-18 samt klokken 10-13 på søn- og helligdage.

Positiv udvikling

Dermed bliver apoteket altså en del af det nye handelsområde i Køge, og Peter Schjørring-Thyssen ser lyst på Køges fremtid som handelsby

"Jeg ser med meget stor optimisme på den fremtid, som Køge går i møde. Med etableringen af Strædet har vi nu i byen et detailhandelstilbud til hele familien, så der reelt ikke er grund til at køre andre steder hen. Jeg åbner her for at være med til at bidrage til den meget positive udvikling i Køge," siger apotekeren, der til gengæld også hejser et enkelt advarselsflag.

"Det eneste 'men' er, at jeg ser med stor bekymring på parkeringssituationen, der er til stor skade for handelslivet - både for kunder og medarbejdere. Vi har for eksempel oplevet kvalificerede medarbejdere, der har fravalgt os på grund af usikkerhed omkring parkeringsmulighederne fremover. Der er brug for, at politikerne får truffet en beslutning hurtigst muligt. For hver dag uden den rigtige beslutning er til stor skade for Køge," siger Peter Schjørring-Thyssen.

Og den rigtige løsning i hans optik er en forenkling af reglerne:

"Det skal være nemt og forståeligt at parkere, og der mangler pladser til tre og 12 timers parkering. Vi skal sikre, at Køges borgere og kunder fra andre steder vil være i byen længere," siger han - en argumentation der understøttes af en af konklusionerne i den rapport, som Køge Kommune netop har offentliggjort om parkeringssituationen i Køge. Aktuelt er evalueringen af parkeringsordningen i Køge udsat til efteråret.