Hammershus Bageri indledte traditionen med Kagens dag sidste år. I år finder arrangementet sted i Køge, og indtjeningen går til et godt formål.

Send til din ven. X Artiklen: Nu kommer Kagens dag til Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kommer Kagens dag til Køge

LørdagsAvisen - 09. oktober 2019 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle kageelskere kan glæde sig til, at Hammershus Bageri igen i år holder Kagens dag. Arrangementet finder sted lørdag 9. november klokken 12-15 i Oluf Jensens Gård, Brogade 7 i Køge, hvor der vil være omkring 5000 kager på bordet.

"Da vi sidste år havde 20 års jubilæum, valgte vi at fejre det med opfyldelsen af et mangeårigt ønske, da vi holdt 'Kagens Dag' for første gang," fortæller bagermester Lars Deleuran fra Hammershus Bageri.

"Vi havde længe skelet til København, som i mange år har afholdt en lignende dag, og vi ville gerne give lokalsamfundet en mulighed for at mødes i en hyggelig og uformel stund over en god kop kaffe og så naturligvis med kagen i hovedsædet," siger Lars Deuleran.

"Med dette initiativ vil vi naturligvis gerne markedsføre os selv og vise den store forskellighed, der er inden for kagens verden. Men samtidig var det også vigtigt for os, at det ikke skulle være for profittens skyld. Derfor besluttede vi, at vi ville støtte nogle gode formål med indtægten fra billetsalget. Via vores netværkssamarbejde med Køge Nord Rotary har vi stiftet bekendtskab med det gode arbejde, som Køge Nord Rotarys Foundation udvalg gør for humanitære formål i Køge og omegn. Vi besluttede derfor, at hele salget skulle gå ubeskåret til Køge Nord Rotary, således at deres Foundation-udvalg kunne afgøre, hvilke formål der skulle støttes," fortæller Lars Deleuran.

Således gik hele indtægten på 25.000 kroner fra sidste års billetsalg til at støtte blandt andet Herfølge Sorggruppe med 15.000 kroner, julehjælpen med 7000 kroner og Familienetværket i Køge med 5000 kroner," uddyber bagermesteren.

Hammershus Bageri har i år valgt at rykke Kagens Dag til Køge og håber derved at skabe plads til det dobbelte antal besøgende. Således er målet i år at sælge 500 billetter, således at man kan støtte Rotarys arbejde med 50.000 kroner.

Billetter kan købes hos Hammershus Bageri i Herfølge og på Cafe Hammershus i Køge. Desuden kan man også købe den på koegenordrotary.nemtilmeld.dk. Billetprisen er 100 kroner, og for dette modtager man sin egen æske med 10 forskellige kager i petit four størrelse.