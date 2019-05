Se billedserie Direktør Jesper Boysen slår dørene op til kæmpe åbningsfest i Powers nye forretning i Køge fredag 10. maj.

Nu åbner Power: Klar til stor åbningsfest

LørdagsAvisen - 02. maj 2019

Indretningen af elektronikkæden Powers nye forretning i Køge er i fuld gang, og nu er der også sat dato på åbningen. Power slår dørene op fredag 10. maj klokken 7, og det bliver med et brag af en åbningsfest, lover direktør Jesper Boysen.

"Vi er kendt for store åbningsfester, og vi sætter også alt ind på at give folk en fed oplevelse på åbningsdagen her i Køge," siger han.

Butikken i Køge bliver nr. 14 i rækken af Powers butikker i Danmark, og kæden har fra begyndelsen skabt tradition for at samle mange kunder til åbningsfesterne - ikke mindst i kraft af ekstraordinære tilbud. I Køge forventer Jesper Boysen omkring 1000 kunder i kø fra morgenstunden og omkring 4000 kunder igennem dagen, hvor Power holder åbent helt til klokken 22.

"Det bliver en kæmpe dag for os," smiler Jesper Boysen, der selv er opvokset i lokalområdet. Han gik i skole på Køge Handelsskole og stod i lære i Solrødcentret.

"Jeg kender området rigtig godt, og det betyder jo, at jeg glæder mig rigtig meget, til vi slår dørene op her. Det er ingen hemmelighed, at Power har kigget på Køge rigtig længe for at finde de helt rigtige lokaler, og da Toys'R'Us lukkede, gik der ikke længe, før vi tog over. Vi ligger meget synligt her. Området er enormt kundevenligt med gode parkeringspladser, så på alle leder og kanter er det perfekt for os," fastslår han om rammerne i området ved Gammel Lyngvej i Køge, hvor Power bliver nabo til Jysk.

Den nye forretning vil beskæftige omkring 30 medarbejdere, og det har ikke været svært at rekruttere dem, fortæller Jesper Boysen.

"Vi har mellem 800 og 1000 ansøgninger, hver gang vi åbner. Det er nemt, når det handler om elektronik - det er jo lige som en slikbutik for unge mennesker," griner han, mens han viser rundt i den nyindrettede forretning, der byder på et udvalg af hvidevarer, telefoner og tilbehør, en stor gamerafdeling, vinkøleskabe - og meget andet.

I forretningen er der også indrettet en stor click & collect-afdeling. Power oplever nemlig en stærkt stigende interesse fra kunder, som reserverer varen på nettet og afhenter i forretningen.

"Når Power åbner i et nyt område, så ser vi en eksplosion i salget i det område - både på nettet og i forretningen. Det er også derfor, at når alle snakker om, at Amazon kommer til landet, så er vi ikke så bange for udviklingen. Mange synes stadig, det er rart at købe varen et fysisk sted, og derfor tror vi stadig meget på de fysiske butikker," siger Jesper Boysen.