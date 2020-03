En nyhed er guidet byvandring i Køges gårdmiljøer.

Ni nye byvandringer i Køge med guide

LørdagsAvisen - 11. marts 2020 kl. 12:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret står for døren, så det er ved at være tid til at komme ud og nyde vejret i smukke Køge.

En god måde at gøre det på er at gå med på en af VisitKøges guidede byvandringer.

Der er fem forskellige temaer at vælge imellem: kældervandring, byvandring, kirkevandring, havnevandring og som noget nyt en vandring rundt i Køges gårdmiljøer.

Her kan man få et kig ind i nogle af Køges charmerende gårdmiljøer og høre historier om, hvordan gårdene har fået deres navne som for eksempel Svogers Gård, Karetmagergården og Grisegården

Alle ture finder sted på hverdage kl. 19.00, og de varer ca. halvanden time.

Under byvandringerne vil guiden blandt andet fortælle om tiden under hekseprocesserne, om byens udvikling til en moderne købstad og om udviklingen på Søndre Havn, alt efter hvilken en af turene man vælger at gå med på.

Datoerne og temaerne for de guidede turer, finder man på www.visitkoege.dk eller i Køge Guiden 2020. Man kan også kigge ind hos VisitKøge på Vestergade 1 og forhøre sig om hvornår der er plads.

Har man ikke mulighed for at gå med på en af de faste aftenvandringer, og hvis man er en større gruppe, som for eksempel en gruppe medarbejdere eller familiemedlemmer, kan man med fordel bestille en guide til sin egen byvandring.

Her kan man også selv ønske ugedag og tidspunkt.

Billetter købes hos VisitKøge eller på www.billetto.dk - søg på "byvandring Køge" eller "havnevandring Køge".

Guiden på byvandringerne er tidligere turistchef, Lars Nielsen.

Datoer for Byvandringer i 2020:

Torsdag den 23/4 - kældervandring.

Tirsdag den 28/4 - byvandring.

Onsdag den 13/5 - havnevandring.

Fredag den 29/5 - kældervandring.

Tirsdag den 16/6 - kirkevandring.

Onsdag den 19/8 - kældervandring.

Torsdag den 3/9 - byvandring.

Mandag den 7/9 - Køges gårdmiljøer.

Fredag den 11/9 - kældervandring.