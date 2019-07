Mere end et par tusinde øl-elskere kigger forbi, når Køge Øldag afvikles lørdag den 24. august i Hugo?s Gård.

Send til din ven. X Artiklen: Nedtælling til Køge Øldag 2019 er i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedtælling til Køge Øldag 2019 er i gang

LørdagsAvisen - 12. juli 2019 kl. 06:10 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen august måned uden Køge Øldag, og på nuværende tidspunkt er der under to måneder til at portene igen åbner sig for Sjællands største ølfestival i Hugo's Gård, Brogade 19 i Køge.

Her, mens de fleste allerede er på vej på en velfortjent sommerferie, kan man med garanti se frem til endnu en Køge Øldag, hvor smagsoplevelserne vil stå i kø hos de mange udstillere.

Første Køge Øldag så dagens lys i september 2011, og var et forsøg på at skabe en anderledes ølfestival, som ikke skulle være i en stor hal men derimod i det fri, og kan man finde et mere charmerende miljø at afholde en ølfestival - end i Hugo's middelalderagtige miljø? Næppe.

Inspirationen til Køge Øldag blev hentet i Tjekkiet, i humlens egen by, Zatec, hvor man hvert år omdanner den lille middelalderby, midt i det tjekkiske humlebælte, til en stor ølfestival, som i år afholdes for 62. gang.

En ølfestival som de lokale ølentusiaster fra Køge har besøgt mange gange, og altid efter at Køge Øldag er afviklet.

Men tilbage til Køge, for det er her det sner i august.

For 9. gang står en lang række spændende bryggerier og importører klar med et stort udvalg af særdeles spændende bryg - masser af nyheder, så der er ingen tvivl om, at det denne lørdag er en god idé at gå omkring Brogade.

Arrangørerne, Danske Ølentusiasters Køge Lokalafdeling og Hugo's har længe arbejdet for at stille det stærkest mulige hold på ølfronten, og det lykkes endnu engang.

"Selvom man endnu ikke kan stille et fuldt hold på 20 spillere, kan arrangørerne allerede nu løfte sløret for nogle af de navne der foreløbig er sat på holdkortet", siger Thomas Ensbye, pressechef hos Danske Ølentusiasters Køge Lokalafdeling.

"For første gang er det lykkedes at lokke Amager Bryghus, Årets Bryggeri 2018, til Køge. Amager Bryghus er et af verdens allerbedste bryggerier, og har en stor eksport til bl.a. USA. De kommer med en stor palet af deres specielle bryg, men de er ikke alene. For derudover kan øldagens gæster se frem til at møde Ninkasira, der kommer med nogle super spændende polske bryg, Fur Bryghus, der brygger med Danmarks fineste vand, og det smages. Det Lille Bryggeri, Røde Port, Spybrew, Krenkerup Bryghus, Hoppe.beer, Det Belgiske Hus og de lokale bryggerier som Bad Luck Brewing, Braunstein samt Køges sprudlende og kreative håndbryggere lægger også vejen forbi Hugo's Gård", fortæller Thomas Ensbye.

Køge Øldag bliver normalt besøgt af ca. 2.000 gæster, og hvis man vil spare 25 kr., kan man med fordel købe billet i forvejen til kr. 125 enten hos WIKA Meny, i Hugo's Kælder eller hos Visit Køge, der dog opererer med et gebyr på en rund ti'er pr. billet.

"En billet ombyttes ved indgangen til et smageglas, en festival-guide samt 5 poletter, så man straks kan komme i gang med de store oplevelser", oplyser Thomas Ensbye.

Køge Øldag afholdes i Hugo's Gård lørdag den 24. august fra kl. 11 - 20.