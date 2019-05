Køge Kommune inviterer alle interesserede med på sangfugletur langs Køge Å og Ås. Foto: Henrik Bringsøe

Naturstrategi skal bringe borgerne helt ud i naturen

LørdagsAvisen - 23. maj 2019 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FN-organisationen har i maj offentliggjort en rapport, hvor de advarer om, at en million dyre- og plantearter på verdensplan er truet af udryddelse. Også I Danmark skal vi blive bedre til at passe på vores vilde natur. I det lys har Køge Kommune besluttet at tilbyde en række gratis naturoplevelser til borgerne. Formålet er at udbrede kendskabet til den nære natur, så flere kan være med til både at opleve den og passe på den.

Den første tur i år bliver en sangfugletur langs Køge Å og Ås, lørdag 1. juni. Da Klima- og Planudvalget i Køge Kommune vedtog en naturstrategi i januar, var to af overskrifterne for kommunens kommende arbejde: "Større biodiversitet" og "Ud i naturen". Formand for Klima- og Planudvalget Niels Rolskov er meget tilfreds med, at strategiens mål nu bliver til konkrete tiltag.

"Vi har netop fra Køge Kommunes side lanceret en kampagne, hvor private kan søge tilskud til at grave eller forbedre vandhuller til fordel for padderne," fortæller Niels Rolskov.

"Det er én måde at arbejde for større biodiversitet på. Men vi vil også gerne arbejde på den front, der handler om information. Det at få kendskab til de vilde dyr og planter, der findes i den danske natur, bidrager til at forstå naturen på en helt anden måde," siger han.

"Vi vedtog i vores naturstrategi at organisere oplevelsesture, tilpasset forskellige borgergrupper, med fokus på ansvarsarter og på de naturprojekter, kommunen har igangsat. Vores målsætning er at nogle af turene skal være tilgængelige for bevægelseshæmmede, som kan have svært ved at komme ud i naturen," siger Niels Rolskov.

Fuglekig i Køge

Køge Kommune er nu klar til at tilbyde årets første tur, hvor alle, også kørestolsbrugere og borgere med barnevogne, under kyndig vejledning kan lære om fuglene i skoven ved Køge Å og Ås. Det er Dansk Ornitologisk Forening Køge Bugt, der har foreslået turen, og Køge Kommune støtter den økonomisk. Turleder bliver Søren Mygind fra Kiggerpaafugle. Køge Å og Ås er et specielt godt område for fugle: Mange arter kan yngle her, fordi de udgåede træer langs åen får lov at blive liggende hvor de kan blive beboet af insekter og deres larver. De udgør den vigtige føde for de fugleunger, der skal opfostres.

Niels Rolskov vil godt afsløre, at det næste arrangement, kommunen har i støbeskeen, er en bustur rundt til kommunens naturseværdigheder Det vil være i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Køge.

Sangfugleturen går langs Køge Å og Ås lørdag 1. juni kl. 7.00-ca. 9.30. Mødested: P-pladsen ved Gl. Ringstedvej. Tilmelding er ikke nødvendig. For mere information om turen kontakt turleder Søren Mygind, 2235 4550.