Køge Museum byder inden for til en gennemført uhyggelig aften 31. oktober.

Nat på museet: horrorhouse og mørkejagt på Køge Museum

LørdagsAvisen - 30. oktober 2019 kl. 16:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken er slået 18.00, og Køge Museum er for længst lukket for almindelige museumsbesøgende. Men her, efter mørkets frembrud, sker der mystiske ting på museet. Skeletterne i museets udstillinger vækkes til live, og de gamle fattiglemmer der en gang boede i Nørregade 4 genopstår som spøgelser, zombier og andre uhyggelige væsner.

Under temaet "Nat på museet" udfordrer Køge Museum de besøgendes mod, når museet omdannes til et vaskeægte horrorhouse med alt, hvad dette indebærer af gys og gru.

"Vi vil ikke afsløre for meget, men vi kan sige så meget som, at vi mørkelægger museet fuldstændigt, og at man skal forvente at kunne støde på 'levende' væsener undervejs," forklarer event manager, Kristoffer Jensen, der i samme ombæring fortæller, at museet anbefaler en minimumsalder på 12 år, men at der også er lavet en mørkelagt skattejagt for de mindste (5+ år), så der er noget for alle aldersgrupper.

Køge Museum nærmest indbyder til gys og gru. I hvert fald hvis man kigger på nogle af de historier, der ligger gemt i den ældgamle bygning. Her byder museet blandt andet på, hvad der i daglig tale bliver betragtet som 'Danmarks ældste mordgåde' i form af den mere end 7000 år gamle Strøby Egede-grav, der er fyldt med knogler og kranier fra børn og voksne i alle aldre. Ligeledes står den sagnomspundne døbefond, der spillede en væsentlig rolle i Køge bys hekseafbrændinger også på museet.

Selve bygningen byder også på historier om døde fattiglemmer fra dengang Nørregade 4 (i dag Køge Museum) blev brugt som spindehus for byens fattigste. Desuden melder op besøgende gennem årene, at det spøger i bygningen og i det gamle slagterhus, Daldorphs Hus, der ligger i Køge Museums gårdhave. Og for det ikke skal være løgn, byder museet også på en helt vanvittig historie om en satanisk kult, kaldet 'Satankulten på Anholt'.

"Med alle de uhyggelige og okkulte historier, som Køge Museum bærer rundt på, synes det oplagt at forvandle huset til et vaskeægte horrorhouse," forklarer Kristoffer Jensen, der understreger, at det ikke er for sarte sjæle.

Det er gratis at deltage. Køge Museum anbefaler, at man er minimum 12 år til horrorhouset, og at man har følgeskab af en voksen, hvis man er under 13 år. Man bør desuden ikke prøve huset, hvis man er dårligt gående, er svagtseende, har dårligt hjerte eller lider af epilepsi.