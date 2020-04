Narkobilist stoppet - to gange samme formiddag

Føreren var en 30-årig mand fra Solrød Strand, som indledningsvist blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Den efterfølgende narkometertest indikerede desuden, at han var påvirket af kokain og hash under kørslen.

Politiet anholdt derfor den 30-årige, som fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han blev løsladt herefter blodprøven med oplysning om, at han ville høre nærmere fra politiet, når blodprøven var blevet analyseret.

Det fik dog ikke bilisten til at stoppe sin kørsel. Klokken 11.16 så samme patrulje den samme varebil køre på Ivar Huitfeldsvej. Efter standsning af bilen viste det sig, at det var den samme 30-årige mand, der sad bag rattet.

Han blev derfor igen sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand og kortvarigt anholdt i forbindelse med en fornyet udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, idet politiet stadig mistænkte ham for at være påvirket af både kokain og hash under kørslen. Nu vil han få samlet sine sager, når han hører fra politiet med resultatet af de udtagne blodprøver.