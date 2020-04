Musikundervisning på afstand

Køge Musikskole er lukket for tiden, men det betyder ikke, at musikundervisningen helt er stoppet. En del af den er nemlig i stedet rykket online under coronakrisen.

LørdagsAvisen - 25. april 2020 kl. 13:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er tomt i lokalerne på Køges Musikskole, som så meget andet er lukket ned her under coronakrisen. Alligevel er der masser af musisk inspiration at hente til elever på Musikskolen - og til de, der endnu ikke er faste deltagere på et hold.

"Vi er til for vores borgere, og eleverne har ikke mindst i den her særlige situation god gavn af undervisning. Derfor forsøger vi at give nogle tilbud, selvom vi fysisk har lukket ned," siger musikskoleleder Thomas Winther og takker for medlemmernes forståelse og opbakning.

Flere musiklærere har iværksat en række initiativer til onlineundervisning på Skype og andre platforme, hvor der bliver undervist en til en, mens deltagere på eksempelvis rytmisk for voksne eller babyer får onlinetip til, hvordan de arbejder videre derhjemme. Større kor er dog aflyst, da det ifølge Thomas Winther ikke er helt så ligetil at gennemføre undervisning online med dem.

Til gengæld har Musikskolelederen et godt tip til alle musikinteresserede, som ikke er tilmeldt Musikskolen.

"Der er et sted, der hedder musikipedia.dk som har en masse sjove opgaver, musikteori og hørelære, og hvor man lærer om akkorder og melodi, rytme osv. Det kan anbefales," siger Thomas Winther.

Formand for byrådets kultur- og idrætsudvalg Anders Ladegaard Bork er stolt af de mange lærere fra Musikskolen, som tænker alternativt i undervisningen af deres elever: "Det viser, at vi har et meget stort engagement, som kommer de mange børn og unge, som i disse dage har ekstra god tid til at øve sig, til stor gavn. Det er der grund til at sige tak for," siger han.mart