Motion med hjertet i 25 år

Formanden for Hjerteforeningen, Køge, Tonni Solskov præsenterede tre veteraner, som var indbudt til den lille festlighed. De har hver på deres område været involveret i starten af hjertemotionen for 25 år siden. Den første er Inga Solskov, der i 1991 var med til at starte lokalafdelingen her i Køgeområdet og siden 1993 har været den centrale figur og koordinator for hjertemotionen. Hun møder så vidt muligt op hver torsdag på motionsaftenerne sammen med hendes mand, Tonni.