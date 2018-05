Se billedserie Morten Karlsen (tv) sammen med sin kommende trænerassistent Kim Daugaard og sportsdirektør Per Rud.

Send til din ven. X Artiklen: Morten Karlsen er ny cheftræner i HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Morten Karlsen er ny cheftræner i HB Køge

LørdagsAvisen - 24. maj 2018 kl. 08:31 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag middag kunne HB Køge løfte sløret for, hvem der er der fra onsdag den 20. juni, hvor førsteholdstruppen vender tilbage fra sommerferie, skal stå i spidsen for holdet som ny cheftræner.

Det bliver en god gammel kending i klubben, nemlig den 39-årige tidligere anfører Morten Karlsen, der siden han stoppede sin aktive karriere har fungeret som U/19 træner i Superligaklubben FC Nordsjællands i fire sæsoner.

"Siden vi for få uger siden fik meddelelsen fra Henrik Lehm om at han ønskede at stoppe i klubben, har vi i bestyrelsen været helt enige i fremgangsmåden at hente en ny træner ind. Vi fandt frem til tre kandidater som kunne matche klubbens profil. Vi har holdt møde med alle tre, og fandt frem til, at Morten Karlsen var lige den træner, der vil kunne føre os videre ud i fremtiden", siger sportsdirektør Per Rud.

Morten Karlsen, der som aktiv var kendt som en type der bragte energi og vindermentalitet med sig. Han er en person der stiller store krav til både sig selv som til sine omgivelser, og med over 200 kampe bag sig i dansk og hollandsk topfodbold, har han masser af erfaring han kan give videre til sine spillere.

"Da jeg blev ringet op af Per Rud og forelagt klubbens interesse i at tilknytte mig som ny cheftræner blev jeg både stolt og beæret. Jeg har ambitioner som træner. Jeg har fulgt klubben fra afstand. Jeg kender tingene i HB Køge og ved at det er en klub der kan og vil udvikle unge spillere, jeg kender miljøet i klubben og er imponeret over det som Henrik Lehm og Kim Daugaard, som fortsætter som assistenttræner, har skabt de seneste to og et halvt år. Så jeg føler mig klar både mentalt og fagligt, og jeg elsker at blive udfordret hver eneste træningsdag", siger Morten Karlsen til Lørdagsavisen.

Den nye coach er klar over, at der skal skabes resultater, og glæder sig til at komme til at arbejde med den unge, talentfulde trup.

"Jeg vil nok ændre lidt på formationen og spille 4-3-3. Men ellers vil jeg først beslutte i tæt samarbejde med Kim, hvad vi gør når jeg har lært truppen nærmere at kende. De seneste tre sæsoner er HB Køge sluttet som nr. 8, 6 og senest nr. 5 - det kunne jo være rart at fortsætte fremgangen", smiler Morten Karlsen.

Assistenttræner Kim Daugaard glæder til samarbejdet med Morten Karlsen.

"Jeg kender Morten fra dengang vi begge var aktive spillere, og det bliver spændende sammen med ham at fortsætter udviklingen i HB Køge", siger Kim Daugaard, der skal i gang med sin fjerde sæson som assistenttræner på klubbens førstehold.

Morten Karlsen bliver den tredje træner Kim Daugaard skal arbejde sammen med - han har tidligere haft fornøjelsen af Henrik Pedersen og Henrik Lehm.

"Vi ser frem til samarbejdet med Morten og ønsker ham velkommen tilbage i klubben. Han starter sit virke onsdag den 20. juni - og det selvom han rent faktisk den dag havde 1 år og 10 dage tilbage af sin kontrakt med FC Nordsjælland. Så vi vil gerne sende en stor tak for smidigt samarbejde til FCN for at de var så forstående for, at frigive Morten Karlsen til de nye udfordringer hos os", siger Per Rud.

Morten Karlsen er indehaver af DBU's A-licens og også gennemført P-licensuddannelsen.

Morten Karlsen startede sin karriere i B.93. Herfra kom han til hollandske PEC Zwolle hvor han spillede 53 kampe. Herefter fulgte 127 kampe for FC Nordsjælland, 30 kampe for Randers FC og 30 kampe for Esbjerg fB, 13 kampe for Lyngby inden han sluttede sin aktive karriere som anfører i HB Køge i sæsonen 2013/14 som kastede 37 kampe af sig.

Han har derudover spillet 6 kampe for U/21 landsholdet og 2 for U/19 landsholdet.