Cheftræner Morten Karlsen, HB Køge. Arkivfoto: pm.

Morten Karlsen: Meget positivt at tage med til den nye sæson

LørdagsAvisen - 02. juni 2019 kl. 15:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag sluttede HB Køge sæsonen 2018/19 i NordicBet Ligaen af med en hjemmesejr på 3-1 over FC Roskilde.

Dermed fik Svanerne sluttet sæsonen på bedste vis med to sejre, eftersom kampen forinden gav en 3-2 triumf på udebane mod Thisted IK.

"Når vi ser tilbage på afslutningen så var den ikke så ringe endda med 11 points i seks kampe. Men vi har haft for mange uafgjorte kampe i løbet af foråret og det er det der bliver husket tilbage på - især når det er føringer der sættes over styr til sidst. Holdet har sæsonen igennem leveret på godt og ondt - det er en del af spillet. Det har også været lærerigt. Vi laver alle sammen fejl. Og vi lærer hele tiden af de fejl vi laver - det gælder så om at svare positivt tilbage på dem", siger cheftræner Morten Karlsen der med de to sejre fik sat et fint punktum på hans første sæson som cheftræner i en NordicBet Liga klub.

"Vi har desværre ikke fået de points vi havde håbet på - specielt efter den fine start vi fik på sæsonen i efteråret. Den fine start betød dog også, at vi måtte sige farvel til to profiler, Alexander Bah og Mikkel Wohlgemuth der blev hentet af Superligaklubberne SønderjyskE og Vendsyssel FF. Det var to spillere som vi så pludselig skulle finde erstatning for i startopstillingen. Det gav så chancen til andre fra truppen. Vi fik mod Thisted og Roskilde set at der er noget godt i vente til den nye sæson. I de to kampe kom en hel del af det vi har arbejdet og arbejdet på ude på træningsbanen. Vi startede offensivt og målsøgende og presset modstanderen. Og i tilgift scoret nogle flotte mål. Specielt vores 2-1 mål mod FC Roskilde var smukt - det er lige før jeg vil kåre det til sæsonens bedste. Men lad os lige se alle målene igennem - der har været nogle rigtigt gode imellem. I det hele taget har der gennem sæsonen været mange positive ting at tage med videre, selvom vi lidt skuffende måtte nøjes med 7. pladsen. Det skal og kan bestemt gøres bedre næste sæson", siger Morten Karlsen, der efter Roskilde-kampen samlede tropperne til træning mandag, tirsdag og onsdag, hvor der blev sluttet af med en fællesspisning inden alle blev sendt på en velfortjent sommerferie frem til og med søndag den 23. juni.

For nogen fra HB Køge-truppen bliver der dog tale om en lidt kortere sommerferie fra fodbolden.

"Nogle af de positive ting vi også oplever er, at der er bud efter vores spillere til landsholdsopgaver. Således rejser Liam Jordan afsted til opgaver med Sydafrikas U23 landshold, mens vi mandag fik udtaget både Jakob Johansson og Magnus Häuser til Danmarks U20 landshold, der i juni møder Norge og Island i to venskabskampe. Og så må vi da heller ikke glemme at klubbens U/17 hold løb med førstepladsen i U17 Divisionen - 10 points foran nummer to, B.93. Det er da succeshistorier der beviser, det er et rigtigt godt stykke arbejde der udføres af alle i HB Køge", siger Morten Karlsen.

"Mandag den 24. juni starter vi forberedelserne til næste sæson. Opstarten byder bl.a. på seks træningskampe. Vi starter rækken af kampe tirsdag den 2. juli mod Chicago Bridges FC fra USA, så følger tre kampe i weekenden 6.-7. juli mod SV Eichede fra Tyskland og Nykøbing FC i Belt Cup 2019 i Nykøbing Falster med placeringskamp søndag. Den 14. juli spiller vi mod Fremad Amager i Køge inden vi slutter af mod Lyngby den 21. juli - her er spillested endnu ikke fastlagt", slutter Morten Karlsen, der samtidigt videresender en stor tak for den store opbakning der gennem sæsonen er blevet vist HB Køge fra alle sider - ingen nævnt, ingen glemt.