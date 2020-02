Mono i Køge fylder 15 år

For 10 år siden ændrede butikken igen navn - til det nuværende Mono - som betyder enkelt - og det er netop det enkle, det stilrene og det æstetiske, som butikken står for.

"Hos os er stemningen altid i top og vi står klar til at hjælpe kunden, om enten det er til et par nye jeans eller festkjolen til årets julefrokost. Hos os er der plads til alle. Vi lægger vægt på ærlighed og troværdighed. Hold dig endelig ikke tilbage med spørgsmål, ris eller ros. Man er velkomne til at besøge vores webshop, men vi står selvfølgelig også klar, når din tur kommer forbi butikken i Køge", siger Carina Nielsen.

"Vi lægger vægt på at være synlig i bybilledet - og sammen med alle de øvrige erhvervsdrivende i Køge vil jeg gerne slå et slag for, at kunderne handler lokalt - bevarer pengene i byen. Men det synes jeg faktisk man er rigtigt flikne til i Køge - ellers havde jeg jo ikke kunnet drive butik i 15 år. Men det er vigtigt at det fortsætter også i fremtiden, siger Carina Nielsen der også i flere år har været aktiv i Køge Handels Aktivitetsudvalg.