Charlotte Malmroes, formand for Mødrehjælpen i Køge, ser frem til at byde gæsterne velkommen til juletræsfest på Teaterbygningen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Mødrehjælpen genopfinder kær tradition på Teaterbygningen

LørdagsAvisen - 12. december 2017 kl. 09:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julemanden kommer, der skal danses om juletræet, synges julesange og spises julegodter, når Mødrehjælpen i Køge i den kommende weekend genopliver en gammel tradition på Teaterbygningen.

"Vi er jo en ret ny forening i Køge, men vi har et ønske om at holde en stor, gammeldags juletræsfest på Teaterbygningen. lige som vi har hørt, at der blev holdt i gamle dage. Det kunne være hyggeligt, hvis vi kunne genopfinde den tradition," siger lokalformand for Mødrehjælpen Charlotte Malmroes.

Og hun kan glæde sig over stor opbakning - både til lokalforeningens arbejde i Køge i det seneste år og til juletræsfesten, hvor der er plads til 150 deltagere og udsigt til tæt på fuldt hus.

"Det er en del af vores formål, at folk lærer hinanden at kende og danner netværk," forklarer Charlotte Malmroes om initiativet med juletræsfesten, som blandt andet er støttet af Køge Rotary Klub og Zonta Køge.

Og det er ikke mindst i julemåneden, at mange familier i både Køge og resten af landet har brug for en hjælpende hånd. Mødrehjælpen har for længst iværksat sin årlige indsamling til julehjælp til børnefamilier, og behovet er stort, for økonomiske udfordringer i en familie bliver især synlige op mod jul, hvor mange af de faste traditioner koster mange penge: Gaver, juletræ, pakkeleg, nissevenner osv.

"Vi får flere og flere ansøgninger på landsplan. Den dårlige økonomi slår igennem hos mange nu, og vi får blandt andet rigtig mange henvendelser fra folk på kontanthjælp. Det er især kontanthjælpsloftet, der virkelig presser en masse familier. Der er simpelt hen ikke penge til at holde en helt elementær jul hos mange. Alle vil rigtig gerne give deres børn en god jul, men det kan være svært, hvis man for eksempel er alene med to eller tre børn," siger Charlotte Malmroes, der tilføjer, at organisationen de seneste år har givet julehjælp til mellem 70 og 80 familier i Køgeområdet.

"Man er selvfølgelig altid velkommen til at donere til Mødrehjælpen i Køge, men ellers opfordrer vi til at støtte vores landsindsamling. Til næste år vil vi se på, hvordan vi som lokalforening kan være med til at hjælpe endnu flere her i lokalområdet," fortæller Charlotte Malmroes.

Se hvordan du kan støtte Mødrehjælpens julehjælp på www.moedrehjaelpen.dk.