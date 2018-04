Mød Hanne Boel i en akustisk version i Køge

Hanne Boel lægger vejen forbi Musikforeningen Bygningen fredag 13. april. Den danske sangerinde har samlet en akustisk trio bestående af hende selv og de to guitarister Jens Runge og Jacob Funch til den aktuelle turne, hvor Hanne Boel er nyforelsket eller måske snarere genforelsket. Genforelsket i at gøre det, hun er god til og elsker, nemlig at synge sammen med dejlige musikere for et publikum, som hun gerne vil give en god oplevelse og en lille smule at tænke over. Publikum kan forvente en kombination af det prøvede, det nye, det soulede, det bluesede og det jazzede - alt det, som Hanne Boel er gjort af.