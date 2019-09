Rådhusarkaden er rammen for fredagens store modeshow.

Modeshow, cocktails og længe åbent i Køges butikker

LørdagsAvisen - 24. september 2019

Sommeren er ved at gå på hæld og efterårsvarerne begynder at pryde butiksfacaderne rundt omkring i Køge. Fredag 27. september fremviser 25 af butikkerne i Køge deres bud på efterårets trendy styles, når Rådhusarkaden omdannes til Køges længste catwalk. Det er Køge Handel og Strædet som sammen med alle butikkerne inviterer til Cocktails & Fashion - en aften i shoppingens tegn.

I august blev der afholdt stor modelcasting midt på Torvet. Over 250 forventningsfulde mænd, kvinder og børn var mødt op, for at prøve lykken som en af de 60 modeller som skulle bruges.

"Modelcastingen gik over alt forventning. Castingteamet fortalte at de aldrig har oplevet så stort et fremmøde til en castingsession, så det er fantastisk at tilslutningen var så stor" fortæller Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel.

Det endte med at der blev udtaget over 70 modeller, da catwalken er opmålt til længere end først antaget. Det tager derfor ca. 5 minutter for modellerne at gå hele catwalken.

"Vi bruger Rådhusarkaden som lokation for modeshowet, og det er ikke helt tilfældigt at valget er faldet på arkaden" siger Katja Jensen og fortsætter; "Efter det nye handelsstræde er blevet implementeret i byen, hænger byen sammen på en ny funktionel måde, og det giver derfor god mening, at modeshowet er med til at forbinde Strædet med den gamle bydel. Og hvis vejret er med os, udvider vi catwalken til også at gå helt ud i Strædet og Nørregade, hvor modellerne skal ud at vende. Herudover vil Rådhusarkaden blive forvandlet til en rigtig catwalk med rød løber, rigtig lyssætning og DJ," fortæller Katja Jensen.

25 butikker er med i modeshowet, og har udvalgt efterårets nye lækre outfit, som modellerne skal bære. Og det vil være et brag af et show som vil kunne opleves i Rådhusets arkade.

"Vi får entertainer Lars Herlow til præsentere og styre hele modeshowet. Mange kender ham nok fra "Klassens Tykke Dreng" og som vært på Lykkehjulet efter Bengt Burg," siger aktivitetschefen. Herudover udlover butikkerne også en masse præmier, som kan vindes til det store modeshow. Alle der har handlet i én af de butikkerne som er med i modeshowet, får udleveret en konkurrencekupon. Til de 2 shows klokken 17.00 og klokken 20.00 trækkes der lod om præmier til en samlet værdi for over 10.000 kr.

Denne aften byder også på eksotiske cocktails, når flere af byens restauratører kreerer særlige cocktails fremstillet kun til aftenåbent.

"Vi har lavet et samlet cocktailprogram hvor alle cocktails kun koster 45 kr., så kan byens handlende nemt og overskueligt se hvad de forskellige cocktails indeholder, samt hvor i byen de kan købes," fortæller Katja Jensen.

"Der er noget for enhver smag, og så er det da super hyggeligt at kunne kombinere sine indkøb med en lækker drink. Flere af butikkerne byder også alle handlende på et lille glas, for den her aften sætter vi kunderne i centrum, og det skal kunne mærkes," siger Katja Jensen.

Forretningerne har åbent helt til klokken 22 fredag 27. september. Modeshowet kan opleves i Rådhusarkaden klokken 17.00 og klokken 20.00. Cocktailprogrammet kan ses på koegehandel.dk. Arrangementet er arrangeret af Køge Handel og Strædet.