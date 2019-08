Se billedserie Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil besøger Køge Festuge. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ScanpixDanmark

Minister besøger stor Køgebegivenhed

LørdagsAvisen - 16. august 2019

Fredag i Køge Festuge samles op mod 3000 unge i Køges gader til læringsfestivalen Campus+, som efterhånden er blevet en både fast og festlig del af festugen, og i år får arrangørerne en flot anerkendelse i form af et ministerbesøg.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil kommer nemlig til Køge fredag 30. august for at åbne Campus-dagen i Køge sammen med borgmester Marie Stærke.

De to politikere byder de unge velkommen fra scenen på Torvet klokken 9 med en samtale om uddannelse- og karrierevalg, og derefter vil ministeren - afhængig af tiden - formentlig også møde de mange lærere, der også deltager ved arrangementet i Køge.

Campus+ arrangeres for både de ældste elever i områdets grundskoler og for 1. og 2. års elever fra de mange uddannelser, der er organiseret i Campus Køge. De 3000 unge i alderen 15-25 år skal i løbet af dagen deltage i en række aktiviteter, som til sammen kan give dem et indblik i et udvalg af de muligheder, fremtiden byder på for dem. Selve Campus+ er bygget op om aktiviteter på stande rundt om i midtbyen. I år er der flere end 125 af slagsen.

"Campus+ er bare et fedt arrangement, der giver en helt særlig stemning i byen. Det er en inspirerende dag for de unge," siger borgmester Marie Stærke, der sidste år sammenlignede arrangementet med en miniudgave af Folkemødet på Bornholm.

"Det er intenst at have så mange unge samlet i bymidten hen over dagen, som også er en mulighed for dem til at lære byen at kende," tilføjer hun.

Tim Christensen, der er formand for Campus-projektgruppen og direktør for Køge Handelsskole, ser ministerbesøget som en anledning til at præsentere Campus Køge og den unikke konstruktion bag samarbejdet for den nye undervisningsminister.

"Først og fremmest glæder jeg mig til, at de unge kan møde ministeren og høre hendes tanker om uddannelsesområdet. Desuden vil vi naturligvis gerne give ministeren et indblik i Campus Køge, hvor vi samarbejder om i alt 44 uddannelser," siger han.

"Campus+ rejser et fyrtårn om Campus Køge og om Køge som uddannelsesby. Det er et kæmpe vejledningsarrangement, hvor de unge får set alle uddannelserne og møder erhvervslivet," siger Tim Christensen om arrangementet, hvor Campus Køge i den grad sætter sig præg på Køge for en dag.