Militærforedrag: Hvad er du bange for?

Har du tænkt over, at stigbøjlen var forudsætningen for moderne kongeriger? Eller at kanonen er årsag til, at du betaler skat? For slet ikke at snakke om, at Grundloven tager højde for atomkrig? Er der igen blevet grund til at købe stabler af dåsemad, som de gør i Sverige? Det handler om militære innovationer, trusler og vores måde at imødegå dem på, og foredraget omhandler hvordan opfindelserne har rokket ved magtbalancen og været med til at holde liv i et våbenkapløb i vores konstante stræben på at kunne forsvare os med militære midler.