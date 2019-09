Melodisk og hård bluesrock på Tapperiet

Freddy And The Phantoms har spillet supportkoncerter for store internationale navne som Rival Sons, Blackberry Smoke, Eagles, Twisted Sister og spillet på flere af landets største scener henover det seneste årti, herunder Vega og Smukfest. I bagagen har de 4 tidligere albumudgivelse og over 300 livekoncerter i ryggen - så der er lagt op til en vild aften på Tapperiet til koncerten fredag 13. september.

Freddy And The Phantoms er lige nu aktuelle med deres nye single "First Blood Universe" og de lover at lufte flere helt nye numre til koncerten på Tapperiet på fredag. Bandets kommende album "A Universe From Nothing", der bliver udgivet i starten af det nye år, vil markere sig som fantomernes hidtil hårdeste og mest kompromisløse udspil og fans af tidlig Black Sabbath, Graveyard og Rival Sons kan godt begynde at glæde sig. "A Universe From Nothing" er optaget i det legendariske Medley Studios og co-produceret af Ken Rock & Freddy And The Phantoms. Albummet kredser om tunge temaer som videnskab vs. religion, fri vilje, synd og dødsfeminisme.