Mekanikeren der blev kioskejer

LørdagsAvisen - 26. juli 2019 kl. 06:10

"Jeg er egentlig uddannet mekaniker - men har nu været indehaver af kiosken her på Køge Torv i over 25 år. Og det er jeg glad for".

Ordene kommer fra Tim Agertroug - indehaver af Skjold Burne kiosken på Torvet 4 i Køge.

Tim Agertoug er denne uges køgenser - selvom han tørt konstaterer at han aldrig har boet i Køge. Men det har han jo på en måde alligevel - gennem hele livet har han haft bopæl i Strøby Egede, der hører til under postnummer 4600 Køge ....

Tim Agertoug kom til verden på Køge Sygehus den 9. maj 1969 - han har dermed for nylig rundet de 50 år.

"Jeg gik i Strøbyskolen til og med 7. klasse. Så kom jeg to år på Sydkystens Privatskole i Solrød, inden jeg sluttede min skolegang med at tage EFG på Køge Handelsskole, lige efter at den var flyttet til Ølby og var begyndt at vokse sig stor. Jeg ville i lære som håndværker - og fik ret hurtigt job som mekaniker hos Ole´s auto i Vallø", fortæller Tim Agertoug.

"Så kaldte militæret - det vil sige jeg kom ind til Civilforsvaret hvor jeg aftjente min tid her på Bornholm. Og det er faktisk eneste gang har været længere tid væk fra Køge og Strøby Egede - bortset fra når vi har været på ferieture", siger Tim Agertoug videre med et glimt i øjet.

Efter hjemkomsten fra klippeøen arbejdede Tim Agertoug videre som mekaniker i et års tid hos Bil Go i Køge - men så valgte han at stoppe som mekaniker. Han ville prøve noget andet.

"Så var vi to makkerpar der startede Strøby Egede Teltmontage. Det kørte vi i ca. to år, og det var egentlig en god tid", husker Tim Agertoug, der i maj 1994 igen skiftede branche - uden at det egentlig var meningen.

"Jeg skulle i en periode hjælpe min far, Kim, i kiosken på torvet - og her har jeg så været siden. Jeg blev hængende - og kunne i foråret fejre 25 års jubilæum i kiosken", griner Tim Agertoug, der ved årsskiftet 2001 permanent overtog kiosken da hans far valgte at gå på efterløn.

Tim Agertoug har formået at følge i sin fars fodspor og har på dygtigste vis drevet kiosken videre til stor tilfredshed for dens store kundekreds - hvoraf mange er stamkunder der kigger indenfor hver eneste dag året rundt for at handle i den velassorterede kiosk, der i maj måned blev hædret som Køges mest servicemindede butik for april måned.

I det daglige arbejde har Tim Agertoug hjælp af de to friske ekspedienter Linda Grantzau og Mette Sundebo.

"Derudover har jeg assistance af tre unge piger der kommer og hjælper til efter skoletid", fortæller Tim Agertoug der er gift med Dorthe, der er skolesekretær på Hastrupskolen i Køge.

Sammen har de datteren Sofie på 20 år, der p.t. hjælper til i kiosken, inden hun efter sommerferien starter et vikarjob på Hastrupskolen.

I sin fritid spillede Tim Agertoug som ungdom og senior håndbold i STG Vallø.

"Men jeg stoppede med håndbold i 2000. Jeg fik problemer med ryggen. Håndbold er jo en benhård idrætsgren, hvor der virkelig bliver gået til stålet. Så jeg valgte at gå fra at få uddelt blå og gule mærker på kroppen et par gange om ugen til at spille lidt golf i Vallø Golf Klub. Det er godt nok ikke blevet til så meget - men jeg spiller så tit som tiden tillader det", fortæller Tim.

Det bliver også til fitness ind imellem. Men ikke så meget som han gerne ville have. Jobbet i kiosken har selvfølgelig førsteprioritet.