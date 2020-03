Billedet viser de dygtige gymnaster og trænere. I forreste række pigerne i heldragterne er Team Melia. Piger i de turkise kjoler er Team Mevia. I 2. række: Team Merina. I 3. række: Team Movanna og Team Mathea (pink kjoler og medaljer). I 4. række Træner og afdelingsleder for Grand-prix afdelingen Pernille Rask Melsen, træner Caroline Skovgaard, Team Mellis og Team Muna (lilla kjoler), trænerne Emma-Sofie Christiansen, Pernille Brix og Nicole Donkild. I 5. række Team Magente. Privatfoto.

Artiklen: Medaljeregn over Køge Bugt Grand Prix hold

Efterfølgende var det Mini-Monoholdene, Team Merina og Team Melia, der skulle i aktion. Team Merina lagde hårdt ud i 2. Division med at vinde en guldmeldalje, og Team Melia fulgte trop og vandt også en overbevisende guldmedalje i 1. Division med næste 4 point ned til nr. 2.

De næste hold på gulvet var pigerækkeholdene Team Mathea og Team Movanna. Her var Team Mathea først på gulvet i 2. Division og efter deres to serier kunne de se frem til at få hængt guldmedaljerne om halsen.