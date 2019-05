45 butikker er med til årets store markedsdag i Køge, som denne gang breder sig over to torve. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Markedsdag fylder to torve i Køge

LørdagsAvisen - 31. maj 2019 kl. 06:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke mindre end 45 butikker har forberedt den store Markedsdag i Køge, og der er et stort og varieret vareudbud at finde på de to torve. Der er både tøj til børn, teenagere, kvinder og mænd, interiør og isenkram til hjemmet, smykker og ure, sko, vin og specialiteter, blomster og meget mere. Den lille og hyggelige vin- og tapas-bar Vin-O i Vestergade er også rykket ud, så de markedshandlende kan købe sig et lækkert glas vin, mens der shoppes: "Markedsdagen plejer at have en helt særlig stemning, og vi nyder at få en god snak med folk der kommer forbi" siger Frank Ovesen som er indehaver af Vin-O sammen med sin kone, Karina.

"Traditionen tro holder vi altid markedsdag dagen efter Kr. Himmelfartsdag, og det lander jo i år samtidig med at vores nye station i Køge Nord åbner. Derfor er der arrangeret shuttlebusser forskellige steder fra Køge ud til den nye station, og naturligvis busser retur til centrum igen, så man vil kunne nå at opleve begge store begivenheder denne dag," siger aktivitetschef i Køge Handel Katja Jensen.

I Køge Handel har man valgt at fejre den store begivenhed ved at sætte flag op i hele bymidten, så der ikke er tvivl om at Køge virkelig fester denne dag: "Vi synes det er en rigtig god måde her i centrum, både at markere Køges nye færdigudviklede projekt, samtidig med at vi også får skabt en hyggelig og festlig stemning i byen til vores egen markedsdag," siger Katja Jensen.

Siden Strædet er kommet til Køge, er markedsdagen blevet udvidet med endnu et torv og det giver derfor et endnu større vareudbud til byen. På Kulturtorvet vil flere af Strædets butikker rykke ud, og for Jack & Jones er dette en oplagt mulighed for at vise kunderne de mange gode tilbud. De har nemlig i år valgt at stå både på Torvet og Kulturtorvet.

"Det smarte ved vores markedsdage er, at vores kunder og potentielle kunder nu ser os i en anden kontekst. Alle Køges handelsgader rykker sammen på Torvet, og det samler byen på en god måde," siger Christian Gullemann, Store Manager i Jack & Jones.

Fakta

Markedsdagen kan opleves den 31. maj fra klokken 10.00-17.00.

Kulturtorvet holder markedsdage både fredag 31. maj og lørdag den 1. juni.