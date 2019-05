Se billedserie ?Jeg elsker vores kongehus og den historie, som det repræsenterer,? siger borgmester Marie Stærke, der ser frem til at byde Dronning Margrethe velkommen til Køge i næste uge. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Marie Stærke om dronningebesøg: Jeg er glad på hele Køge Kommunes vegne

Det bliver en borgmester med det store smil på læberne, der tirsdag i næste uge på Køge Havn kan byde Dronning Margrethe velkommen til Køge.

"Det bringer en kæmpe glæde og stolthed til et lokalområde, når dronningen kommer på besøg, og jeg er glad på hele Køge Kommunes vegne over, at vi kan give den oplevelse. Vi har stadig nogle borgere, der kan huske dengang, da kronprinseparret Frederik og Ingrid besøgte Køge til byjubilæet tilbage i 1938, og i næste uge vil nogle af dem, der møder Dronning Margrethe få en oplevelse, som de vil huske i mange år fremover og måske fortælle deres børn og børnebørn om. Den glæde kan du ikke sætte kroner og øre på," siger borgmester Marie Stærke.

"Jeg synes, det er fantastisk, at vi har en dronning, der stadig i en alder af 79 år vil give sit folk den oplevelse, som hun gør med sit sommertogt," fortsætter hun.

Borgmesteren lægger ikke skjul på sin glæde over kongehuset og det bidrag til den danske kultur, som kongehusets medlemmer bibringer.

"Jeg elsker vores kongehus og den historie, som det repræsenterer. De er med til at gøre os stolte af Danmark og bidrager i høj grad til vores kultur. De er gode ambassadører i udlandet, dronningens nytårstaler samler hvert år folk, og den næste generation kan for eksempel også inspirere med deres måde at være forældre på. I en tid, hvor tingene går stærkere og stærkere, bevarer de en værdighed og er et holdepunkt i forhold til gode danske værdier," siger Marie Stærke.

Hun har mødt dronningen ved flere tidligere lejligheder - både når majestæten har været i Køge i forskellige anledninger som byjubilæet i 1988 og ved 300 års-dagen for slaget i Køge Bugt, og hun har såmænd også været med til hendes fødselsdag tilbage i 2010, da Dronning Margrethe fyldte 70 år.

"Jeg ved, at hun er meget videbegærlig - og at hun ikke er så meget til smalltalk," smiler borgmesteren, som nu ser frem til at være vært i forbindelse med et længerevarende besøg.

Hun har værtsrollen i forbindelse med dronningens ankomst på havnen og ved modtagelsen på rådhuset, hvor dronningen blandt andet skal hilse på hele byrådet, samt i forbindelse med frokosten på KØS tirsdag. Frokosten tilberedes af rådhusets kantine og består helt i tidens ånd udelukkende af lokale råvarer - blandt andet sommerbuk fra Svenstrup Gods.

"Jeg glæder mig virkelig meget til dette besøg," tilføjer hun, og Marie Stærke er langt fra den eneste, der ser frem til dronningens besøg i Køge. Det gør hendes datter for eksempel også, for hun får æren af at give en buket blomster til dronningen i forbindelse med modtagelsen på havnen tirsdag 28. maj.

Marie Stærke kører sammen med sin mand, Jesper Hesselberg Andersen, med dronningen i kareten fra Køge Havn til rådhuset efter ankomsten, og siden er hun også med på hele dronningens rundtur under besøget.

"Meldingen fra hoffet har været, at vi ikke nødvendigvis skal planlægge efter, hvad vi tror, dronningen er interesseret i. Hun har et meget bredt interessefelt, så vi har prøvet at vælge bredt - både noget der er interessant, og samtidig vil vi gerne rundt i nogle af de steder i kommunen, hvor der sker udvikling, og hvor vi har noget til salg," fortæller borgmesteren om planlægningen af besøget.

Sigtet er naturligvis ikke at sælge en lejlighed til dronningen, men forventningen er til gengæld, at besøget kan være med til at skabe opmærksomhed om områder som eksempelvis Køge Kyst, hvor der sker en massiv boligudvikling i disse år, samt hastigt voksende Borup, hvor skolen har inviteret hele byen til at deltage i dronningens besøg. Dertil kommer naturligvis også Skandinavisk Transport Center, hvor dronningen skal besøge PostNord.

"Der er en masse gode historier om Køge, og vi vil blandt andet gerne vise noget af det, som tilflyttere kan have glæde af at se her i området," siger Marie Stærke.

