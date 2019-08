Marie Stærke fylder 40 år

Marie Stærke fejrer rund fødselsdag i denne weekend.

LørdagsAvisen - 29. august 2019 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marie Stærke kan se frem til at gå ind i 40'erne med fest og farver i denne weekend. Hun bliver nemlig fejret flere dage i træk - både i sin egenskab af borgmester fredag 30. august på Klemmenstrupgård og dagen efter af familie og venner.

"Jesper og jeg er jo samme årgang, og vi har holdt fødselsdag sammen flere gange på hans fødselsdag. Men i år falder min fødselsdag på en lørdag, så vi holder 2 x 40 års fødseldag," smiler Marie Stærke, som ikke har det mindste imod at forlade 30'erne og gå ind i 40'erne.

"Jeg elsker at holde fødselsdag, og jeg har ingen problem med at blive 40. Det var heller ikke svært for mig at blive 30," fortæller hun og spekulerer i, om det kan hænge sammen med jobbet som borgmester, hvor erfaring på mange måder er en fordel.

"Jeg kan jo ikke blive ved med at være den unge borgmester," griner hun.

Marie Stærke blev valgt ind i Køge byråd første gang i 2001 og har været en fast bestanddel af det socialdemokratiske byrådshold lige siden, og på den måde har hun således haft plads i byrådet gennem næsten halvdelen af sit liv.

2007 blev et skelsættende år for hende. Det år blev hun borgmester for Køge Kommune som blot 27-årig, og dermed blev hun den dengang yngste kvindelige borgmester i Danmark. Samme år blev hun også gift med sin mand, Jesper Hesselberg Andersen, og siden er de blevet forældre til to børn født i 2011 og 2014.

Marie Stærke var borgmester i perioden fra 2007 til 2013, da hun efter valget mistede posten til Flemming Christensen (K). Efter et stærkt valg i 2017 kunne hun dog genindtage borgmesterstolen fra 1. januar 2018.

Hun er indbegrebet af en lokalpolitiker med sit store lokale engagement og kærlighed til Køge. Det kan også ses på stemmetallet ved kommunalvalgene. Hun fik knap 7000 stemmer ved seneste valg, hvilket er det højeste antal personlige stemmer ved et kommunalvalg i Køge Kommune nogensinde. Med den slags stemmetal kan man ikke undgå spekulationer om videre ambitioner i den politiske verden - for eksempel som Socialdemokratiets kandidat i Køgekredsen, nu da Henrik Sass Larsen ikke vil genopstille.

Men fremtiden ligger entydigt i Køge for 40 års-fødselaren, slår hun fast.

"Jeg har ingen planer eller ambitioner i forhold til landspolitik. Da mit navn blev nævnt i forbindelse med regeringsdannelsen tidligere på sommeren, skulle jeg da lige mærke efter, men jeg synes slet ikke, at jeg er færdig med arbejdet i Køge Kommune," siger borgmesteren, der har set Køge Kommune gennemgå en markant udvikling, siden hun blev valgt første gang i 2001.

"Det er en helt vild udvikling, og nogle gange må jeg knibe mig selv i armen. Jeg kan tage mig selv i at se på portrættet af Torben Hansen og de øvrige tidligere borgmester på rådhuset og tænke: Bare de kunne se, hvordan Køge har udviklet sig. Jeg er meget stolt på kommunens og byrådets vegne," siger Marie Stærke, som tilskriver den massive udvikling til et stærkt fokus fra byrådets side gennem mange periode med skiftende besætning.

"Vi er kun to tilbage fra 2001, men vores fokus på udviklingen er bevaret af skiftende byråd. Det betyder, at vi optræder med troværdighed over for omverdenen. Man kan regne med Køge, og den kontinuitet er for eksempel vigtig, når man vil tiltrække investorer," fastslår hun.

Med foreløbig otte år som borgmester i Køge Kommune har hun mulighed for at sidde på posten i mange år endnu som flere af de tidligere socialdemokratiske borgmester i Køge. Jørgen Jørgensen sad for eksempel på posten i 18 år, men Marie Stærke vil ikke spekulere i rekorder - dertil er hun for bevidst om omskifteligheden i den politiske verden, hvor man er afhængig af vælgernes gunst og kollegernes opbakning.

"Det er en del af jobbet, og det ved man, når man stiller op, at det kan være væk i morgen," siger hun.