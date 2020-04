?Mit budskab til Køge Kommunes borgere er: Hold ud, hold afstand. Så kommer vi hurtigere tilbage til normalen,? siger borgmester Marie Stærke.

Marie Stærke: Stå sammen om at holde afstand

LørdagsAvisen - 02. april 2020

Stå fast. Hold afstand. Find alternativer til påskefrokosten og nyd solen i haven. Undgå steder hvor der færdes mange andre mennesker. Corona-epidimien er endnu ikke toppet i Danmark, selv om det er lykkedes at flade kurven ud. De næste uger bliver afgørende for at holde Danmark på sporet, og alle har et ansvar for at hjælpe til.

Sådan lyder opfordringen fra Køge Kommune, som hver dag får borgere hjem fra sygehuset, der er syge med corona-virus, men som ikke længere har brug for hospitalsindlæggelse. Hjemmeplejen besøger borgerne i eget hjem og giver den hjælp, der er brug for.

Arbejdet med at afbøde virussen, er på ingen måde slut. Antallet af hospitalsindlagte vil fortsat stige. Derfor er det helt afgørende, at alle Køge Kommunes borgere stadig følger myndighedernes retningslinjer for samvær, legeaftaler og håndhygiejne. Det betyder, at der stadig skal holdes afstand.

"Påsken er traditionernes tid, hvor mange familier normalt mødes til påskefrokoster og hygge. Solen skinner, og foråret tænker ikke på hverken corona-virus eller smittefare. Det kan virke fristende at slække lidt på egne forholdsregler. Men det er stadig helt nødvendigt at vi holder os til myndighedernes anbefalinger, og ikke ses. Kun på den måde kan vi holde os på den flotte kurve vi er lykkedes med i forhold til antallet af borgere, der har brug for indlæggelse. Og kun på den måde kan vi måske se frem til, at enkelte funktioner kan åbne op efter påske, siger borgmester Marie Stærke.

"Heldigvis er rigtig mange gode til at tænke kreativt i denne tid. Det kan være, at man Facetimer sin påskefrokost, sender et par gækkebreve mere, end normalt - eller sætter en blomst hos naboen. Vi har klaret den så flot indtil nu. Mit budskab til Køge Kommunes borgere er: Hold ud, hold afstand. Så kommer vi hurtigere tilbage til normalen. Og på den måde passer vi bedst på hinanden og på det personale, der lige nu knokler for at hjælpe dem, der er blevet ramt af virussen," siger borgmester Marie Stærke.

Det er muligt at holde sig orienteret om hvad corona-virus betyder for Køge Kommune på koege.dk/corona. Sundhedsstyrelsens hjemmeside, sst.dk, bliver løbende opdateret med nyeste anbefalinger.